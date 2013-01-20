ZES, Bonus Giovani esteso anche alle Marche L'assessore Giacomo Bugaro: "È un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio"

Estesa anche alle regioni Marche e Umbria la possibilità di usufruire della decontribuzione se si assume nelle Zone economiche speciali con un’attenzione particolare a giovani, donne e lavoratori over 35. Esprime soddisfazione l’assessore allo Sviluppo economico Giacomo Bugaro: “Accolgo con grande soddisfazione la decisione di estendere il bonus giovani anche alle Marche nell’ambito della ZES e di prorogare gli incentivi per l’occupazione femminile. È un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio e verso il lavoro stabile e di qualità”.