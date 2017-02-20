Allerta meteo nel senigalliese per vento Giovedì 19 febbraio

Per la giornata di giovedì 19 sono previsti intensi flussi sud occidentali nei settori montani ed alto collinari delle zone di allerta1, 3 e 5 e nei settori collinari delle zone di allerta 2 e 4.

La velocità media è prevista di vento moderato o vento teso mentre le raffiche potranno raggiungere il grado di tempesta nelle zone montane, burrasca forte nelle zone alto collinari e burrasca o burrasca forte in quelle collinari. Lungo la fascia costiera la ventilazione proverrà da sud est e potrà raggiungere raffiche fino a vento forte. Il periodo con la maggiore intensità del vento è previsto in mattinata e fino al pomeriggio, mentre successivamente è prevista un’attenuazione del fenomeno.

Per quanto riguarda le precipitazioni, nella prima parte della giornata saranno maggiormente diffuse nelle zone altocollinari e montane ma di debole intensità, mentre nel pomeriggio diverranno sparse, anche a carattere di breve rovescio e si esauriranno in serata.