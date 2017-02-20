Arriva “La stanza della fantasia” al Teatro Nuovo Melograno di Senigallia Doppia data, sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026, per lo spettacolo per tutta la famiglia: un viaggio tra le favole di Rodari

“La stanza della fantasia” è uno spettacolo per tutte le età, un omaggio alla bellezza delle fiabe di Gianni Rodari che ancora oggi accompagnano l’infanzia di tantissimi bambini, un omaggio ai genitori e ai nonni che rendono la vita dei piccoli più dolce e piena e un omaggio infine alla bellezza di tramandare le storie, perché una bella storia è come una brezza leggera da soffiare in tutto il mondo.

Lo spettacolo sarà in scena sabato 21 e domenica 22 febbraio al Teatro Nuovo Melograno di Senigallia. Diretto e Interpretato da Cristian Strambolini e Daniele Vocino, con le scene di Roberto Montagna e voce di Claudio Marchetti.

Nino e Amedeo sono due fratelli che, nella soffitta polverosa e piena di ricordi della loro casa di famiglia, stanno preparando uno spettacolo per il nonno che è in ospedale ma che sta meglio e a breve ritornerà a casa. Uno spettacolo pieno delle stesse bellissime storie che il nonno raccontava loro da piccoli, le bizzarre favole di Gianni Rodari.

“La stanza della fantasia” è una rappresentazione per tutte le età. Nella soffitta i due protagonisti riscopriranno tantissimi oggetti che gli adulti presenti in sala non potranno che ricollegare alla propria vita. Lo spettacolo è nato nel 2020 in occasione del centesimo anniversario dalla nascita del grande letterato e scrittore per l’infanzia. Trasformando le parole in vita, gli attori portano in scena le sue favole dinamiche, i suoi racconti variopinti, le sue intramontabili storie e i suoi bizzarri personaggi in un turbinio di situazioni che, nella finzione del palco, puntano dritte alla verità, perché come diceva nei suoi testi: “Nel paese delle bugie, la verità è una malattia”.

Vi aspettiamo in teatro.

Sabato 21 febbraio h. 21.

Domenica 22 febbraio h. 18

INFO UTILI PER PRENOTAZIONE, TESSERAMENTO E ACQUISTO BIGLIETTI:

Biglietti

E’ possibile prenotare il tuo biglietto mandando un messaggio WhatsApp al numero 366.9537527 o una mail a prenotazioni.nuovomelograno@gmail.com specificando:

1) titolo spettacolo

2) giorno e orario della replica

3) nome e cognome di ogni socio per il quale si desidera prenotare.

ACQUISTO: Per acquistare o ritirare i biglietti per gli spettacoli, la biglietteria sarà aperta il venerdì precedente lo spettacolo dalle ore 19.00 alle ore 20.00 e nei giorni di replica a partire da 2 ore prima dell’inizio.

IMPORTANTE: Ti ricordiamo che per accedere agli spettacoli, ai corsi di teatro è indispensabile essere in possesso della tessera socio Nuovo Melograno. Tesserarsi è facilissimo, basta registrarsi (https://nuovomelograno.it/registrazione.html) o rinnovare la vecchia tessera (https://nuovomelograno.it/login.html)

Il Teatro Nuovo Melograno è a Senigallia in via Botticelli 30/1