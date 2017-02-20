Tipicità, debutta Life A Fermo dal 6 all'8 marzo

Alla 34ª edizione di Tipicità Festival, in programma al Fermo Forum dal 6 all’8 marzo, debutta LIFE, un nuovo ambiente che prende il nome dalla crasi di Lieviti & Fermenti, due elementi essenziali della vita e delle culture gastronomiche.

Proprio con l’idea di atomizzare il villaggio globale alla ricerca dei gesti locali, nei tre giorni del festival LiFe condurrà alla scoperta della vita oltre il folkore.

LIFE è un ambiente vitale di contaminazione dedicato ai rituali che raccontano culture, prodotti e biodiversità nell’ottica del confronto aperto.

Quindi, non tanto uno spazio da osservare, bensì un ambiente di interazione, rituali, contaminazioni.

Da venerdì a domenica, LIFE sarà il crocevia di traiettorie indigene, con un percorso ampio e coinvolgente, scandito da temi di particolare appeal:

dai Castelli di Jesi ai vigneti del Trentino

il ritorno del “match” irresistibile tra vino e pizza

le nuance del cioccolato vero e dei caffè biodiversi

i sapori dell’Argentina e le tradizioni mediterranee, dall’Italia al Marocco

benessere e buon vivere, in armonia tra ambiente e piacere, con appuntamenti proposti dall’Università Politecnica delle Marche e dal Comune di Sefro, “capitale del benessere made in Marche”.

Questi sono solo alcuni degli appuntamenti di LIFE. Il programma completo su tipicita.it