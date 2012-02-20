Festa del gatto. La vita dei felini non è uno scherzo di Carnevale Lettera aperta alla cittadinanza di Senigallia

E’ la festa del gatto (17 febbraio). Facciamo un regalo soprattutto ai felini che vivono nelle colonie, spesso vittime di incidenti mortali o che compromettono la dignità del loro vivere.

Cerchiamo, attraverso le autorità competenti, di attuare un segnaletica che imponga ai motorizzati di rallentare in presenza di colonie feline che la legge dovrebbe proteggere e tutelare. Mi auguro che ciò avvenga. I felini che vivono nelle nostre case sono protetti da noi umani che li amiamo. Ma gli altri? Non festeggiamo quest’anno la festa del gatto con la solita retorica delle mostre feline, di gatti di razza, tra l’altro costosissimi (quanti gatti di colonia si potrebbero salvare con il costo di un Bengala o di un Persiano?).Ma cerchiamo di aiutarli veramente.

È ora che le Marche diventino davvero regione che primeggi nell’amore e nella tutela dei gatti di colonia e di quelli che sono liberi. Una regione come le Marche, con un immenso patrimonio culturale, potrà così mostrare a tutti che la cultura, come dice Claudio Giunta che ho avuto il piacere di invitare nella mia scuola (il Panzini di Senigallia), nasce da “Cuori intelligenti”. Quelli che servono la comunità con iniziative che portano beneficio autentico soprattutto alle creature deboli ed indifese.

E come ho cercato di far capire ai ragazzi, con la collaborazione di due magnifiche colleghe, Anna e Lucia Russo, attraverso il progetto: “A…mici e dintorni”, per educarli, con una serie di iniziative concrete all’amore e al rispetto non solo dei mici, ma anche dei “dintorni”, di tutti coloro cioè che hanno bisogno di attenzioni che sfocino in iniziative concrete e non solo nella pubblicità di un solo giorno, che lascia il tempo che trova.E non risolve i problemi.

Spero che il sindaco (i gatti del territorio sono suoi) e le autorità competenti operino in concreto per proteggere i felini, e per ricordare con opere fattive la loro festa. Altrimenti è solo speculazione (rinnovata speculazione) sui più deboli e bisognosi di aiuto.

Grazie dell’attenzione

Saluti

Mirella Verde

responsabile di una colonia felina a Cesano di Senigallia