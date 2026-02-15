Panzini di Senigallia primo ai Campionati della Cucina Italiana – Categoria Contest Ragazzi Speciali Ennesimo traguardo per i cuochi dell'istituto senigalliese

258 Letture Cronaca

Nel giorno in cui l’Italia festeggia i suoi ori olimpici, anche l’IIS Panzini di Senigallia celebra con orgoglio un oro speciale: il primo posto assoluto ai Campionati della Cucina Italiana – Categoria Contest Ragazzi Speciali, organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi e svoltisi domenica 15 febbraio a Rimini.

Protagonisti di questo straordinario traguardo sono stati gli studenti Christian Iacobacci e

Gianluca Dormi, che hanno saputo conquistare la giuria con talento, passione e grande professionalità, accompagnati e guidati dai docenti Daniele Tantucci e Samuele Servadio.

Una vittoria che riempie di soddisfazione tutta la comunità scolastica e che testimonia come impegno, inclusione e valorizzazione delle eccellenze possano trasformarsi in risultati concreti e prestigiosi.

Il piatto che ha permesso agli studenti del Panzini di salire sul gradino più alto del podio si chiama “Marcke Gusto”, un nome che racchiude in se’ tre anime: MAR come Mare Adriatico CKE come mackerel (sgombro in inglese) GUSTO perché celebra un grande sapore, quello autentico del territorio marchigiano: un piatto gustoso e bilanciato a base di filetto di sgombro su salsa d’arancia accompagnato da crocchetta di zucca e cialda di pizza scrocchiarella, arricchito da un gel cipolla caramellata e cappero essiccato.

Un piatto che narra il territorio marchigiano attraverso cinque prodotti simbolo della biodiversità locale, custodita e tramandata da piccoli agricoltori e pescatori che hanno scelto di preservare varietà antiche e specie spesso dimenticate. Ogni ingrediente diventa così portatore di una storia di resistenza all’omologazione industriale e di profondo legame con la terra e il mare delle Marche.

Questo successo non rappresenta soltanto una medaglia, ma un messaggio forte: la scuola come luogo di crescita, valorizzazione dei talenti e inclusione reale. Christian e Gianluca hanno dimostrato che passione, dedizione e lavoro di squadra possono trasformare un sogno in realtà.

L’IIS Panzini con orgoglio ringrazia Christian e Gianluca, il team coach prof. Daniele Tantucci, il prof. Samuele Servadio e l’Unione Cuochi Marche per aver possibile questo splendido traguardo.

Ora avanti verso i prossimi successi!