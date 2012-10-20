Logo farmacieFarmacie di turno


Filippini Dott.ssa Carotti
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
VF Ecoservizi: Autospurgo, Spurgo Fognature, Pozzi Neri, Svuotamento Fosse Biologiche

Stanziati 850mila euro per i caregiver di bambini e giovani affetti da malattie rare

L'assessore regionale Calcinaro: "Sostenere i caregiver significa riconoscere il loro ruolo insostituibile"

184 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
welfare, assistenti sociali, servizi sociali, società, famiglia

In Italia le persone affette da una malattia rara sono circa 2 milioni e il 70 per cento sono minori: una condizione che incide profondamente non solo sulla vita dei pazienti, ma anche su quella delle famiglie, chiamate ogni giorno a garantire assistenza quotidiana e una presenza costante.

Per rispondere a questi bisogni, la Giunta regionale ha stanziato 850 mila euro per il 2026 destinati al sostegno delle famiglie marchigiane che assistono bambini e giovani tra 0 e 25 anni affetti da malattie rare e che necessitano assistenza per la respirazione o l’alimentazione. Il contributo regionale previsto è di 1.000 euro mensili.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura