I.C. Senigallia Centro Fagnani coinvolto nell’evento “Let’s Erasmus” Mercoledì 4 febbraio 2026 alla Rotonda a Mare

Si terrà mercoledì 4 febbraio ore 18 alla Rotonda di Senigallia “Let’s Erasmus”, l’evento dedicato alla disseminazione del progetto “Erasmus+” e che ha coinvolto l’Istituto Comprensivo Senigallia Centro “Giulio Fagnani”.

Per il Comune di Senigallia è prevista la partecipazione del Sindaco Massimo Olivetti, degli Assessori Riccardo Pizzi (Pubblica Istruzione, Cultura e Sport), Simona Romagnoli (Turismo) e di Massimo Bello, nella doppia funzione di Presidente del Consiglio comunale e dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE). Per la Regione Marche interverrà la dottoressa Marisa Celani (Europe Direct), mentre l’Ufficio Scolastico Regionale sarà rappresentato dalla professoressa Gianna Prapotnich, coordinatrice presso il medesimo Ente dell’ufficio per l’internazionalizzazione.

A conclusione della parte dedicata agli interventi istituzionali ci sarà il dottor Luca Ciarambino, project officer presso l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), che ha sostenuto l’intensificazione delle mobilità per alunni e docenti, in numero superiore a quanto mediamente è stato realizzato nel corso delle edizioni precedenti del progetto Erasmus+.

La seconda parte della disseminazione sarà incentrata sulla viva voce dei protagonisti, dai docenti coinvolti nell’organizzazione dei soggiorni all’estero agli alunni che vi hanno partecipato. La terza parte dell’evento, infine, ospiterà i collegamenti con i partner internazionali dell’Istituto Comprensivo: la “Theodor Heuss Realschule” di Lörrach (Germania), il “St. Benedict College” di Hal Kirkop (Malta), il “Petraki Kyprianou Gymnasium” di Larnaca (Cipro) e il “Colegio de Educación El Peral” di Valladolid (Spagna).

“L’incontro sarà un’occasione di condivisione delle esperienze vissute, dei risultati e delle buone pratiche sviluppate nell’ambito del progetto Erasmus Plus – ha spiegato la Dirigente Scolastica Patrizia Leoni – con l’obiettivo di promuovere il valore della cooperazione europea e dell’innovazione educativa nel contesto scolastico”.

p. l’Istituto Comprensivo Senigallia Centro

Fabrizio Chiappetti