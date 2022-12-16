Logo farmacieFarmacie di turno


Domenici Robertucci
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Villa Mariella - Casa vacanze a Senigallia

Alluvione Marche 2022: “Come procederà ricostruzione dopo fine stato di emergenza?”

Il consigliere regionale Maurizio Mangialardi presenta un'interrogazione al presidente Francesco Acquaroli

227 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
Maurizio Mangialardi

Condivido le preoccupazioni espresse e le richieste di chiarimento formulate dal Sindaco di Cantiano Alessandro Piccini in merito alle modalità della ricostruzione post alluvione 2022, ora che è terminato lo stato di emergenza scaduto nel 2025.

In data 19 gennaio, a pochi giorni dalla fine dell’ultima proroga, ho depositato una interrogazione (la n. 94/26) nella quale ho chiesto alla Giunta che cosa comporterà la fine dello stato di emergenza per le opere già avviate e per quelle ancora da avviare e per sapere che fine farà la struttura commissariale.

Su questi temi, così centrali e dirimenti per i territori delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, è necessario che il Presidente della Giunta Regionale e Commissario all’alluvione chiarisca come intende procedere per garantire una ricostruzione integrale, rapida ed efficace.

Maurizio Mangialardi
Consigliere regionale PD Marche

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura