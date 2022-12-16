Alluvione Marche 2022: “Come procederà ricostruzione dopo fine stato di emergenza?”
Il consigliere regionale Maurizio Mangialardi presenta un'interrogazione al presidente Francesco Acquaroli
Condivido le preoccupazioni espresse e le richieste di chiarimento formulate dal Sindaco di Cantiano Alessandro Piccini in merito alle modalità della ricostruzione post alluvione 2022, ora che è terminato lo stato di emergenza scaduto nel 2025.
In data 19 gennaio, a pochi giorni dalla fine dell’ultima proroga, ho depositato una interrogazione (la n. 94/26) nella quale ho chiesto alla Giunta che cosa comporterà la fine dello stato di emergenza per le opere già avviate e per quelle ancora da avviare e per sapere che fine farà la struttura commissariale.
Su questi temi, così centrali e dirimenti per i territori delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, è necessario che il Presidente della Giunta Regionale e Commissario all’alluvione chiarisca come intende procedere per garantire una ricostruzione integrale, rapida ed efficace.
Maurizio Mangialardi
Consigliere regionale PD Marche
