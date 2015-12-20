ZES, Umbria e Marche chiedono incontro a vice commissaria europea Teresa Ribera Si vuole esaminare la possibilità di esplorare una possibile modifica della Carta degli aiuti a finalità regionale

I presidenti delle Regioni Umbria e Marche, Stefania Proietti e Francesco Acquaroli, hanno inviato una lettera all’onorevole Teresa Ribera, vice commissaria dell’Unione Europea alla Concorrenza, per aprire un confronto preliminare sulla revisione delle rispettive carte aiuti a finalità regionale in funzione anche della Zes (Zona economica speciale).

Un mese fa con la legge 71, le Marche e l’Umbria, regioni in transizione, sono state ufficialmente incluse nella Zes, consentendo a tutte le imprese delle due regioni di beneficiare delle opportunità della semplificazione amministrativa e, in più, alle imprese dei comuni rientranti nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 delle agevolazioni fiscali (credito d’imposta).