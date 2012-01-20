Fratelli d’Italia sulla manovra di bilancio "Investe Senigallia senza pesare su cittadini, imprese e famiglie. Serietà nei conti e coraggio nelle scelte per la comunità"

“Un bilancio che investe su Senigallia senza pesare su cittadini, famiglie e imprese, con serietà nei conti e coraggio nelle scelte in favore della comunità”.

Il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e il Circolo del partito di Giorgia Meloni sintetizzano così la manovra finanziaria e di bilancio 2026-2028 che il Consiglio discuterà e approverà martedì 30 dicembre 2025 in aula.

“Una manovra che rispetta il pareggio finanziario e i principi contabili – scrive il capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia Massimo Montesi – e che garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio. La manovra è l’atto più importante e fondamentale del Consiglio comunale perché, con la sua approvazione, l’ente è autorizzato a determinare le spese e le entrate del Comune, a fare gli investimenti, a realizzare le opere pubbliche e alla gestione della parte corrente.”

Sulla manovra, Fratelli d’Italia parla di un documento “che risponde ai criteri della responsabilità del buon padre di famiglia, dell’efficacia e dell’efficienza, rispondendo appieno alle esigenze del territorio, mantenendo i conti in ordine”.

“Oramai, a distanza di cinque anni dall’insediamento dell’Amministrazione Olivetti, è un fatto incontrovertibile che non è stata toccata affatto la leva fiscale – aggiunge il consigliere comunale FDI Antonio De Vitto – procedendo invece al recupero dell’evasione e dell’elusione dei tributi non versati, consentendo così di lasciare invariato il quadro delle entrate e di investire quanto ricavato dalla puntuale verifica dei tributi versati nel miglioramento dei servizi e nella qualità dell’azione amministrativa.”

“In questa manovra, l’Amministrazione – prosegue la nota di Fratelli d’Italia – è riuscita anche ad elevare la fascia di esenzione, portandola da 13.000 euro a 15.000 euro, e abbassando l’aliquota dell’addizionale Irpef dallo 0,8 allo 0,78. Un intervento che riduce la pressione fiscale e alza la soglia di esenzione dall’imposizione dell’addizionale Irpef.”

“La manovra di bilancio 2026 dimostra, ancora una volta, come l’Amministrazione Olivetti – aggiunge il coordinatore comunale FDI Alessandro Regni – sia stata attenta alla riqualificazione del patrimonio pubblico e certifica come questi cinque anni di opere pubbliche e di cantieri aperti abbiano prodotto ottimi risultati concreti a cominciare dagli interventi sui plessi scolastici e sportivi per passare ad una serie di interventi strutturali sul patrimonio viario.”

Nonostante il Covid e l’alluvione, che hanno rallentato all’inizio del mandato l’azione amministrazione per oltre due anni, questa maggioranza di governo è riuscita ad incidere sulle politiche del turismo, della cultura e dell’accoglienza, portando la città ad essere la ‘regina del turismo’ delle Marche e una destinazione importante e eccellente a livello nazionale, con una serie di iniziative innovative, che hanno allargato il target dei turisti e dei visitatori.

Una manovra complessivamente equa e di sviluppo, responsabile e lungimirante perché interviene su una equa distribuzione fiscale e perché prevede un impianto di opere pubbliche, che valorizzano e ridisegnano il patrimonio pubblico. Una manovra di bilancio che non insegue gli eventi e le eccezioni, ma che in modo puntuale li anticipa, li programma e li realizza, creando certezze di crescita, di sviluppo e di innovazione per il territorio e per la comunità.

“Checché ne dica l’opposizione – chiude la nota di Fratelli d’Italia – la manovra di bilancio attua le linee guida del mandato ricevuto dai cittadini con il voto del 2020 e lo fa in modo consapevole, serio e competente.”

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia Senigallia

Circolo FDI Senigallia