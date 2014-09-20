Seconda assemblea pubblica per sindaco e giunta a Scapezzano di Senigallia Proseguono incontri con cittadini per la relazione di fine mandato

109 Letture Politica

Una sindacatura all’insegna delle grandi opere, delle manutenzioni e del rinnovamento.

E’ il Sindaco, Massimo Olivetti a ripercorrere passo passo e fin dagli esordi gli oltre cinque anni di Amministrazione, di cui due concentrati su Covid e alluvione. Eventi che hanno inevitabilmente rallentato la messa a terra del mandato elettorale diluendone i tempi ma non gli obiettivi.

L’impostazione dell’assemblea pubblica di Scapezzano che si è tenuta lunedì sera è stata la medesima di quella che si è svolta a Bettolelle. Quaderno alla mano, con gli appunti delle assemblee precedenti, il Sindaco ha ‘spuntato’ le richieste evase e quelle rimaste in sospeso. I contributi dei cittadini per la risoluzione di problematiche, tra emergenti ed ataviche, sono stati presi in carico direttamente dagli assessori competenti.

Partendo invece dagli investimenti fatti, il primo è proprio sulla scuola di Scapezzano. Quasi 65mila euro per la sistemazione della copertura, dell’impianto fognario e dei marciapiedi e si seguito la tinteggiatura e i lavori di manutenzione. Tutti con fondi comunali.

Rispetto alle richieste formulate nella riunione precedente a questa, una serie di interventi sono stati portati a termine: la sistemazione di via dei Cappuccini, la messa in sicurezza della scuola Primaria, la realizzazione del tempo pieno sempre in questa scuola, la sistemazione di un’area su via Fratti e la sistemazione dell’orologio. Sono state invece inserite nel prossimo esercizio le questioni rimaste in sospeso: l’acquisizione di uno dei quattro torrioni, l’asfaltatura di via Belardinelli, i lavori di straordinaria manutenzione di una porzione della cinta muraria e la sistemazione della piazza.

E’ stata avviata inoltre la procedura di riconoscimento a Borgo della frazione di Scapezzano e l’inserimento all’interno di Marche Storie, iniziativa culturale della Regione Marche che valorizza i borghi storici, le loro leggende, le tradizioni e i patrimoni. In sostanza le è stata dedicata una parte della promozione turistica.

Il Sindaco ha poi illustrato la riorganizzazione della macchina comunale avviata nel 2020 con l’azzeramento delle posizioni dirigenziali. Una decisione non prettamente economica ma dettata dalla necessità di tessere un rapporto diretto con funzionari, con gli impiegati e gli istruttori amministrativi, tecnici e contabili. Il turnover ha registrato 94 pensionamenti a fronte di 103 nuove assunzioni, garantendo continuità e rinnovamento.

Concludendo l’incontro, il Sindaco ha ringraziato i cittadini per il contributo costante e per i suggerimenti ricevuti durante tutto il mandato, sottolineando come “la vostra coesione, l’esperienza di aver conosciuto ognuno di voi e la consapevolezza che questa collettività è unita mi rendono soddisfatto del lavoro svolto finora e mi spingono a fare ancora di più”.