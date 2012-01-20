Video Notiziario settimanale di Senigallia Notizie: edizione di sabato 27 dicembre 2025 In evidenza: emanato divieto di avvicinamento e comunicazione, convocato il Consiglio comunale, area San Gaudenzio di nuovo all'asta, nuova sede VVFF di Arcevia.

87 Letture VideoGiornale

Appuntamento con il Video Notiziario settimanale di Senigallia Notizie, che nella sua edizione del sabato raccoglie i fatti più importanti accaduti negli ultimi sette giorni a Senigallia e nel suo entroterra, con un occhio anche alle notizie dalla Regione Marche.

Il Video Notiziario settimanale di Senigallia Notizie andrà on-line ogni sabato dalle ore 19, proporrà le notizie salienti di ciascuna giornata della settimana e sarà arricchito da servizi filmati, immagini e interviste esclusive.

GUARDA il Video Notiziario settimanale di Senigallia Notizie su YouTube

Oltre che sfogliando le pagine web di Senigallia Notizie, anche sul canale YouTube di questo quotidiano on-line e, ancora più comodamente, sugli aggregatori video www.SN24.it e www.senigalliatv.it troverete tutte le edizioni del Video Notiziario settimanale e tutti i servizi video realizzati dalla Redazione di Senigallia Notizie.

Iscriviti al canale YouTube Senigallia Notizie

Invia le tue foto e i tuoi filmati via e-mail a redazione@senigallianotizie.it