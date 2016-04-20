“Verde urbano oltre i riconoscimenti: la realtà a Senigallia è un’altra!” La riflessione del Comitato cittadino "Senigallia Cambia. Cambia Senigallia - Per Marco Lion sindaco"

264 Letture Politica

Quando un riconoscimento si basa prevalentemente su autovalutazioni amministrative, è legittimo interrogarsi su cosa venga realmente misurato e cosa, invece, resti fuori dall’analisi.

Il recente riconoscimento che indicherebbe Senigallia come “città più verde delle Marche” impone una riflessione seria e responsabile sullo stato reale del verde urbano e sui criteri con cui vengono attribuiti questi premi.

Come comitato cittadino impegnato sui temi della qualità urbana, riteniamo necessario precisare che tali riconoscimenti si fondano prevalentemente su questionari e indicatori di tipo amministrativo, compilati dalle stesse amministrazioni locali e non su misurazioni ambientali dirette, indipendenti e comparabili.

Vengono valutati strumenti come regolamenti, piani del verde, catasti arborei e procedure, ma non la qualità concreta del verde urbano così come viene vissuta quotidianamente da chi abita la città. Infatti la Rete Riforestazione Marche, formata da 17 associazioni, ha al contrario contato l’abbattimento a Senigallia di più di 500 alberi, anche maturi e di alto fusto.

Il verde urbano non è un insieme di documenti, ma un patrimonio costituito da alberi maturi, suolo permeabile, ombreggiamento, continuità ecologica, biodiversità e benessere microclimatico.

Indicatori fondamentali quali la copertura arborea reale, il bilancio tra alberi abbattuti, alberi ripiantati e alberi effettivamente attecchiti, la perdita di alberi maturi nel tempo, la qualità degli interventi di manutenzione e l’impatto delle trasformazioni urbanistiche sul verde esistente non risultano oggetto di una valutazione oggettiva e verificabile.

In assenza di tali elementi, esiste il rischio che una città venga definita “verde” pur attraversando una fase di criticità nella tutela del patrimonio arboreo, con interventi che incidono in modo significativo sulla presenza e sulla qualità degli alberi e degli spazi verdi.

Un riconoscimento formale, se non accompagnato da indicatori ambientali misurabili, può restituire un’immagine parziale che non sempre coincide con l’esperienza concreta dei cittadini, oltre che con la realtà.

Per Marco Lion “la vera sfida per Senigallia non è ottenere un titolo, ma arrestare le criticità, rafforzare la tutela degli alberi esistenti, aumentare la copertura verde e costruire una città più capace di affrontare la crisi climatica e le trasformazioni urbane con competenza e responsabilità.”

Un ulteriore limite di questi report è infatti rappresentato dalla mancanza di un’analisi evolutiva nel tempo. Non viene valutato se la qualità del verde urbano stia migliorando o peggiorando, né se le politiche adottate producano effetti misurabili nel medio e lungo periodo. Senza un confronto temporale, i riconoscimenti perdono la loro funzione principale: orientare le scelte pubbliche verso un miglioramento reale.

Per Marco Lion “il verde urbano è un tema strutturale che riguarda la salute pubblica, l’adattamento climatico, la vivibilità degli spazi urbani e la qualità della vita. È un ambito che richiede trasparenza, dati accessibili, monitoraggi indipendenti e un confronto pubblico basato su evidenze, non su narrazioni semplificate.”

In questo quadro, il percorso di ascolto e attenzione alla città promosso da Marco Lion, che mette al centro la partecipazione dei cittadini e una visione integrata della città, rappresenta un’opportunità per riportare il tema del verde urbano a una dimensione concreta e verificabile, fondata sulla tutela del patrimonio esistente e sul suo reale incremento.