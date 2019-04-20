Musinf Senigallia: stato dell’arte e aggiornamenti Un excursus di Stefano Schiavoni, che poi proietta il museo verso un futuro al fianco della "Consulta della Fotografia"

Una positiva novità Senigalliese. Si è negli ultimi anni consolidata l’attività editoriale del gruppo CIDI con le Edizioni Fotografiche @rt Line e la produzione di numerosi e qualificati volumi.

I Cataloghi pubblicati delle ultime mostre: “Uno “Scatto” contro la Violenza sulle Donne”, “Vincenzo Marzocchini “i mille volti della fotografia stenopeica”, “il Linguaggio dell’Acqua opere di Michelangelo Guzzonato, Alberto Polonara e Giovanni Schiaroli” ed il numero di dicembre 2025 della nuova rivista “@rtLine Bollettino dell’Arte e della Fotografia”, rappresentano infatti la produzione editoriale solo degli ultimi mesi. L’ultimo Catalogo appena uscito, è il documento della bella mostra “Fotografia Desiderante”, inaugurata a Palazzetto Baviera venerdì 30 gennaio e curata da Enzo Carli.

Sono trascorsi molti anni dall’inizio del percorso di progetto e di attività svolte dal Museo Comunale dell’Informazione sulla fotografia nelle Marche ed è forse utile una breve cronistoria.

Già negli anni 80 del 900, con le importanti donazioni di Mario Giacomelli, Ferruccio Ferroni, Adriano Malfagia e di tutto il Gruppo Misa e le successive grandi mostre con gli Istituti di Cultura italiani nel mondo: Mario Giacomelli in più occasioni negli Stati Uniti e a Parigi, Ruggero Passeri a Vienna, rappresentano solo degli esempi.

Le iniziative legate a “Passaggio di Frontiera” coordinate da Enzo Carli e condivise con Genny Tarini, Ferruccio Ferroni e Mario Giacomelli, segnarono lo stato dell’arte e la continua attività di ricerca della fotografia non solo senigalliese. Si inizia quindi a delineare un interesse prevalente da parte delle Istituzioni per la storia della fotografia, che si svilupperà adeguatamente negli anni successivi.

Nel 2007 è confermato l’impegno ufficiale delle Amministrazioni Comunali di Senigallia con il Progetto “Senigallia Città della Fotografia” (affidato con Delega del Sindaco al Consigliere Comunale Stefano Schiavoni, Docente, Presidente e Direttore Editoriale della Mediateca Regionale, Dirigente della Comunicazione ed Informazione della Regione Marche e futuro Assessore alla Cultura cittadino). Furono realizzate attività formative con gli Assessorati alle Politiche Giovanili e alla Cultura della Regione Marche, Mostre, Edizioni dedicate, nacquero le numerose opportunità per i tanti operatori del settore, con il consolidarsi delle Associazioni fotografiche senigalliesi.

Si giunse al 2018 con l’approvazione del Consiglio Regionale della legge n.15: Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura fotografica. Legge ancor oggi unica in Italia e che norma l’attività fotografica nelle Marche: Art1 Si riconosce il Comune di Senigallia in quanto soggetto titolare del Museo d’Arte Moderna dell’Informazione e della Fotografia, che ha sede nel suo territorio ed esercita un ruolo centrale nella conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio fotografico marchigiano, tale da consentire la conoscenza e comunicazione dell’alto livello artistico che le Marche hanno nel panorama nazionale ed internazionale in questo ambito culturale. Art2 la Regione concede al Museo contributi per il sostegno di attività svolte in modo continuativo e con un elevato indice di qualificazione rivolte in particolare a: (a) sostenere attività formative sulla storia e la tecnica fotografica, (b) promuovere corsi fotografici per ragazzi con tematiche di carattere sociale, (c) Promuovere Concorsi culturali, (d) Organizzare gemellaggi con altre associazioni fotografiche europee per la condivisione di mostre e scambi culturali, (e) Organizzare Festival della Fotografia quali eventi naturali d’importanza internazionale, (f) Riordinare la banca dati catalografica e documentaria con definizione delle modalità di fruizione esterna, (g) Conservare e accrescere la collezione storica museale esistente, anche mediante interventi di restauro conservativo dei singoli beni, di ricerca ed acquisizione di nuove immagini fotografiche, con particolare riferimento a quelle relative alle Marche e agli autori marchigiani, (h) Sostenere ricerche storiche e documentarie sulle immagini fotografiche relative alle Marche e di fotografi marchigiani, (i) Potenziare l’uso di prodotti multimediali interattivi con sviluppo dell’offerta culturale e turistica marchigiana sul Web e sui Social Media, anche in forma integrata. La Regione finanzia tramite Bandi le attività presenti nella Legge, come la valorizzazione del Musinf di Senigallia. Negli anni grazie ai vari volontari e all’instancabile lavoro dell’impiegato del Museo Paolo Catalani, tutto è stato ordinato, catalogato ed è oggi disponibile per un utilizzo museale specifico. La legge regionale riconosce il percorso qualitativo costruito sul lavoro di molti, che non può essere disperso o sminuito e che è stato realizzato con il costante impegno ed il contributo di tanti operatori e collaboratori.

Nel 2022 l’Amministrazione Comunale ha nominato un Comitato Scientifico Museale da affiancare al Direttore Prof. Gian Mario Raggetti, che aveva egregiamente sostituito il compianto Prof. Carlo Emanuele Bugatti, fondatore nel 1981 del Museo e scomparso nel 2019. Purtroppo anche il Prof. Raggetti ci ha lasciato e negli ultimi anni chi segue l’attività del Musinf è il Comitato Scientifico. Questo il quadro di riferimento attuale.

L’organismo appena nominato dal Consiglio Comunale cittadino “la Consulta della Fotografia” per definizione, oggi rappresenta la proposta del mondo fotografico cittadino e affianca la struttura Istituzionale Museale Musinf nella rappresentazione dell’attualità senigalliese.

L’auspicio è di continuare con lo stesso storico impegno, con maggiore consapevolezza e quindi relative responsabilità. Un augurio di buon lavoro a tutti noi.

Prof. Stefano Schiavoni (Comitato Scientifico Musinf Senigallia)