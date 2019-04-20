Sanitart in Pediatria a Senigallia: donati numerosi libri al reparto ospedaliero Supporto fondamentale per rallegrare le giornate dei piccoli pazienti ricoverati in Pediatria e delle loro famiglie

Come ogni anno la Libreria Giunti promuove il progetto “Aiutaci a crescere, regalaci un libro” donando libri al Reparto di Pediatria dell’Ospedale Principe di Piemonte di Senigallia.

Quest’anno la libreria Il Punto Giunti, con il sostegno della BCC Pergola e Corinaldo, ha donato alla UOC Pediatria numerosi libri di lettura e divulgazione per bambini, volumi adatti per tutte le età.

La cerimonia di consegna è avvenuta questa mattina, giovedì 5 febbraio, alla presenza della Consigliera di Amministrazione BCC Laura Zoppini, del Direttore di Filiale di Senigallia Lucio Modesti, della responsabile della Libreria Giunti Senigallia Sabina Corsi, del Primario di Pediatria, la Dr.ssa Cristina Angeletti, della Dr.ssa Manuela Guerra in rappresentanza della Direzione medica ospedaliera di Senigallia e del Direttore Socio Sanitario della AST Ancona, il Dr. Massimo Mazzieri.

La lettura è un aspetto fondamentale per rallegrare le giornate dei piccoli pazienti ricoverati in Pediatria e delle loro famiglie. Leggere è fonte di piacere, di idee, di riflessioni, di pensieri, stimola la fantasia e lo sviluppo cognitivo: per questo avere una biblioteca ben fornita anche in Pediatria è quanto mai importante. L’obiettivo è quello di creare un ambiente il più vicino possibile a quello familiare, per contribuire a migliorare la qualità del tempo trascorso durante il ricovero e rendere la Pediatria un vero e proprio ospedale a misura di bambino.

Grazie alla donazione di libri della catena Giunti, attualmente sono tantissimi i volumi disponibili nella Pediatria di Senigallia dove sono stati creati piccoli angoli di lettura per grandi e piccini nella Sala Giochi e nelle sale di attesa degli ambulatori, a disposizione di bambini e accompagnatori. Tutto ciò rientra perfettamente nella filosofia del Progetto SANITART che coniuga l’arte in tutte le sue forme e la medicina, per cui è stata firmata una apposita Convenzione tra la AST Ancona e l’Università Politecnica delle Marche, contribuendo, in questo caso, ad aumentare il comfort assistenziale e l’accoglienza della sala d’attesa ma anche ad alleggerire i momenti trascorsi in Ospedale per i piccoli pazienti e i loro familiari.

“Si tratta di una lodevole iniziativa che coniuga la lettura con la nostra sanità – afferma Paolo Calcinaro Assessore alla Sanità della Regione Marche – per questo binomio mi congratulo con l’Ospedale di Senigallia e la AST Ancona”.

da AST Ancona