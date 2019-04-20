Nasce nelle Marche la Rete “Scuole per Musica-Sport-Inclusione”
Il lancio del progetto sabato 7 febbraio 2026 a San Lorenzo in Campo con il concerto inaugurale "Musiche da Oscar"
Nasce la Rete “Scuole per MUSICA-SPORT-INCLUSIONE”, un ambizioso progetto che unisce diverse istituzioni scolastiche del territorio marchigiano ideato dalla Dirigente Scolastica Chiara Fiorucci dell’IC “Galliano Binotti” di Pergola, istituto capofila della rete e dal Maestro Francesco di Mauro. Progetto che avrà la Direzione Artistica del Maestro Simone Tisba.
La Rete ‘Scuole per MUSICA-SPORT-INCLUSIONE’ è costituita da:
– IC Binotti di Pergola, istituto capofila con la Dirigente Chiara Fiorucci
– IC Urbani di Moie, con la Dirigente Scolastica Cinzia Spogli
– IC Giò Pomodoro di Terre Roveresche; con il Dirigente Scolastico Paolo Sterlicchi
– IC Tacchi Venturi di S. Severino Marche, con la Dirigente Scolastica Catia Scattolini
– L’Orchestra ‘INSIEME PER GLI ALTRI’ – LA COLONNA SONORA DELLA SOLIDARIETA’.
– Partners solidali dell’Orchestra ‘INSIEME PER GLI ALTRI’ veri sostenitori del progetto.
