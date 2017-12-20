Polisportiva Senigallia diventa centro Coni Ma non è l'unica novità per la società

Tante sono le novità per la ASD Polisportiva Senigallia che vede concludere un anno sportivo con tanti successi ma anche con tanti propositi che stanno trovando concretezza con gli appuntamenti ai quali la società senigalliese sta partecipando attivamente.



In primis la società diventa Centro Coni, un marchio che dà garanzia all’attività di base che viene svolta nelle varie palestre di Senigallia e paesi limitrofi, che offre stabilità tecnica e sicurezza nell’affidare a mani esperte i propri figli. Questo riconoscimento dà lustro a livello nazionale ad una società che mira principalmente all’educazione sportiva ma anche personale dei giovani della città.

Proprio seguendo questa prospettiva, il Comitato Marche dell’ente di promozione Uisp, in collaborazione con il Comitato Territoriale Uisp e con la ASD Polisportiva Senigallia, nella giornata di Domenica 14 Dicembre, hanno svolto un incontro regionale del settore Ginnastica Ritmica, che si è tenuto presso la palestra dell’ Istituto Corinaldesi e che ha visto in pedana piccole ginnaste, appartenenti alla categoria di mini prima e prima, per acquisire maggiore padronanza della disciplina.

Un allenamento che ha trovato il successo nell’aver unito le competenze di tutte le tecniche delle società partecipanti, le quali si sono suddivise lo studio delle varie abilità tecniche da considerare per aumentare il grado tecnico della disciplina e tramite un confronto tecnico hanno affrontato un allenamento che è riuscito a toccare tutti i punti fondamentali per la crescita tecnica di una ginnasta, dall’ uso dei piccoli attrezzi, alla scioltezza, al potenziamento, alla musicalità. Grande soddisfazione da parte delle società partecipanti: Uisp Senigallia, Olympia Cuccurano, Uispolis Ancona, Arcobaleno Osimo e naturalmente Polisportiva Senigallia.

Le iniziative non sono certo finite, anzi, prima delle vacanza di Natale si terrà il Saggio che decreta la fine dell’anno 2025 che vedrà scendere in campo Martedi 23 Dicembre a partire dalle ore 18.00 gli atleti delle varie discipline che si susseguiranno in uno spettacolo senza fine nel parterre del PalaPanzini di via Capanna.

Altri progetti sono alle porte! Il lavoro dei dirigenti della Polisportiva Senigallia non conosce stop!