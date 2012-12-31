Servizi Dipendenze patologiche: assunzioni nuovo personale sanitario e socio-sanitario Ad ogni AST andranno oltre 170mila euro dalla Regione Marche. Assessore alla sanità Calcinaro: "Investiamo sulle persone"

Nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale sanitario e socio-sanitario impiegato nei servizi pubblici per le dipendenze patologiche.

“Le dipendenze patologiche rappresentano oggi una delle emergenze sanitarie più diffuse sul territorio marchigiano – dichiara l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro – La dipendenza comportamentale o da sostanze ha un impatto significativo sulla salute fisica e mentale, sulla qualità della vita e sui costi sociali. Questa realtà si traduce in un aumento delle richieste di cura, in lunghe liste d’attesa e in un aggravio per i servizi di emergenza e di assistenza territoriale. Per questo motivo, l’assegnazione alle Marche di 851.593,59 € del Fondo nazionale per le dipendenze, ripartito equamente tra le cinque Aziende Sanitarie Territoriali, è un investimento indispensabile per la salute di tanti cittadini affetti da queste patologie”.