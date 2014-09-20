Rapporto AGENAS 2025, eccelle la sanità delle Marche
L'Azienda ospedaliera Umberto I – Lancisi si conferma tra le migliori in Italia. Migliorano Urbino, Fabriano e Civitanova Marche
Nella fotografia della sanità nazionale le Marche emergono in modo importante. Ad attestarlo sono i dati diffusi oggi dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari – Agenas dell’edizione 2025 del Programma nazionale esiti (PNE).
Le Marche si caratterizzano per gli alti livelli di prestazioni raggiunti in vari ambiti.
