Anteprima nazionale di “Ultimo schiaffo” al cinema Gabbiano giovedì 11 dicembre 2025 Il regista Matteo Oleotto e il cast in videocollegamento

Tornano gli eventi di Metacinema organizzati dall’ACEC: giovedì 11 dicembre decine di sale della Comunità aderenti all’iniziativa, tra cui il Gabbiano di Senigallia, ospiteranno in anteprima nazionale Ultimo schiaffo, il nuovo film di Matteo Oleotto, sviluppando in contemporanea un confronto in diretta streaming con gli autori e cioè in questa occasione con il regista e buona parte del cast del film.

Ultimo Schiaffo è un racconto che intreccia commedia e tragedia sullo sfondo innevato di un paesino del Friuli Venezia Giulia. Jure e Petra (interpretati da Massimiliano Motta e Adalgisa Manfrida) sono fratello e sorella, giovani tuttofare di montagna, alle prese con una vita fatta di incertezze e un futuro che sembra sempre più irraggiungibile. I due vivono tra i ghiacci di un villaggio isolato e ormai senza speranza. Decisi a ristrutturare la vecchia casa di famiglia affacciata sul lago per trasformarla in un locale alla moda, si scontrano con la dura realtà fatta di impellenti necessità economiche. Per loro si profila dunque un Natale ben lontano da quello, rassicurante, fatto di lucine, abeti e presepi. L’occasione sembra arrivare con la misteriosa scomparsa di un cane, Marlowe, e la promessa di una lauta ricompensa. Ma la loro ricerca, apparentemente banale, diventerà ben presto un viaggio tragicomico tra espedienti leciti e illeciti, incontri assurdi e uno scontro diretto con Nicola (Giovanni Ludeno), uno spietato imprenditore che farà di tutto per ostacolarli. Ogni personaggio del film innesca un inarrestabile effetto domino e così, tra schiaffi veri e metaforici, il film finisce per raccontare la provincia con ironia amara, mostrando però che forse, anche tra i ghiacci, può sempre esistere una via di fuga o di redenzione.

Ultimo schiaffo, che annovera nel cast anche Giuseppe Battiston, è in definitiva la storia di un gruppo di perdenti che tentano ogni giorno di restare a galla, cercando di vincere il proprio senso di inadeguatezza.

Il film ha partecipato al Festival “Alice nella Città”, ottenendo con l’attrice protagonista Adalgisa Manfrida due premi: quello della giuria Ragazzi Under 35 e il Premio RB Casting per il Miglior Giovane Interprete Italiano.

Ultimo schiaffo sarà distribuito nelle sale italiane solamente a partire dall’8 gennaio 2026 ed è dunque una preziosa occasione quella offerta dal metacinema delle sale ACEC per poterlo ammirare in anteprima con quasi un mese di anticipo. La serata sarà introdotta alle ore 20:45 da una diretta streaming in tutte le sale aderenti con il cast e il regista Matteo Oleotto, che al Gabbiano fu ospite già nel 2013 con Zoran, il mio nipote scemo, debutto al quale seguì una intensa attività televisiva, tra cui ricordiamo almeno per notorietà la serie Doc – Nelle tue mani con protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli.