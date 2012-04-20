Aspettando il Natale tra scienza e musica: incontro organizzato da CSC Senigallia Sarà introdotto dal Prof. Giorgio Turchetti condotto dal Dr. Giuseppe Sfligiotti giovedì 11 dicembre al Circolo La Fenice

Per il ciclo di incontri dedicati a temi scientifici, organizzati dal Centro Sistemi Complessi Senigallia in collaborazione con l’Associazione Bellanca e il Circolo La Fenice, il Prof. Giorgio Turchetti (Università di Bologna) introdurrà il terzo incontro dedicato a Aspettando il Natale tra scienza e musica, che sarà condotto dal Dr. Giuseppe Sfligiotti.

Dopo alcuni cenni alla fisica del suono ed alla matematica dell’armonia verranno presentati alcuni brani musicali. Seguirà un dibattito con i presenti.

La scienza attuale affronta il tema della complessità superando le barriere disciplinari e costruendo un dialogo con la cultura umanistica. Il Centro Sistemi Complessi intende promuovere la cultura scientifica delineando percorsi volti a migliorare la gestione nel territorio di energia, mobilità, ambiente e salute.

L’appuntamento è per giovedì 11 dicembre, ore 18, Circolo La Fenice, via Armellini 23.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. È possibile prenotarsi inviando una mail a cscsenigallia@gmail.com. Ci si potrà collegare anche da remoto, tramite il seguente link:

https://us06web.zoom.us/j/87286419271?pwd=idC6FEkgzdgLBaOqaxN7r3VBNIpNDQ.1

Meeting ID: 872 8641 9271

Passcode: 669609

Il programma completo è reperibile sul sito del CSC https://csc-senigallia.com/

dagli organizzatori