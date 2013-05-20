EDRA Costruzioni: Legacoop rende omaggio a 50 anni di attività tra innovazione e visione per il futuro Il Consiglio di Amministrazione di EDRA Costruzioni ha ricevuto una prestigiosa targa commemorativa - FOTO

Un momento di grande emozione e orgoglio ha segnato la storia di EDRA Costruzioni, che ha festeggiato il suo cinquantesimo anniversario accogliendo nella sede di Senigallia esponenti di spicco di Legacoop Produzione e Servizi (LPS) e Legacoop Marche.

Due realtà che rappresentano pilastri fondamentali nel sostegno al percorso di crescita, innovazione e radicamento della cooperativa, e che hanno voluto rendere un omaggio solenne a una storia di impegno, dedizione e trasformazione.

La visita ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo cooperativo nazionale e regionale, testimoniando l’importanza di EDRA nel panorama edilizio. Tra loro, Andrea Laguardia, vicepresidente vicario e direttore di Legacoop Produzione e Servizi, figura di riferimento per la cooperazione a livello nazionale; Francesca Montalti, responsabile del settore industriale di Legacoop Produzione e Servizi, da tempo impegnata nel promuovere modelli di sviluppo innovativi e sostenibili; e Massimiliano Manuzzi, responsabile costruzioni di Legacoop Produzione e Servizi, punto di riferimento per il settore edilizio cooperativo. Presente anche la dirigenza di Legacoop Marche, partner istituzionale strategico che da sempre supporta EDRA nello sviluppo di progetti territoriali a tutela dei valori fondanti della cooperazione.

Nel corso dell’incontro, il Consiglio di Amministrazione di EDRA Costruzioni ha ricevuto una prestigiosa targa commemorativa, un riconoscimento ufficiale che celebra il ruolo cruciale della cooperativa nello sviluppo del territorio e il suo contributo all’innovazione nel settore edilizio. Questo momento di grande valore simbolico ha rappresentato un’occasione di confronto e scambio tra le organizzazioni cooperative e la comunità EDRA, consolidando il senso di appartenenza a un sistema che pone al centro le persone, l’eccellenza nel lavoro e un profondo impegno sociale.

L’evento si è concluso con la visita di chiusura alla mostra fotografica “EDRA50_Costruire Storia”, allestita nelle sale dell’Hotel Mastai. L’esposizione, prorogata fino al 30 novembre grazie a un eccezionale successo di pubblico, ha raccontato attraverso immagini evocative e testimonianze i valori, le sfide e le trasformazioni vissute da EDRA in mezzo secolo di attività, diventando un viaggio emozionante nella memoria e nell’identità del territorio. Il ricordo di uno dei soci fondatori della cooperativa senigalliese, Alceo Biondi (recentemente scomparso, ndr) ha destato commozione tra i partecipanti che si sono stretti ai figli Samuele, attuale vicepresidente e Simone, consigliere di amministrazione e responsabile delle risorse di cantiere dell’impresa.

Questo anniversario non è solo una celebrazione del passato ma anche un’occasione per guardare al futuro con rinnovata ambizione. EDRA Costruzioni ha infatti vissuto una stagione di trasformazione radicale, guidata da un ricambio generazionale ai vertici che ha portato nuova linfa e visione strategica. La nuova dirigenza ha impresso un’accelerazione decisiva all’innovazione, puntando su tecnologie all’avanguardia come la robotica e la digitalizzazione dei processi, oltre a un impegno concreto per la sostenibilità ambientale. Un rinnovamento che ha consentito a EDRA di consolidare la propria leadership nel settore, mantenendo intatti i principi di trasparenza, legalità e mutualità che sono il cuore della sua identità cooperativa.

Il 2025 è stato un anno di straordinari successi per EDRA, culminati nella conquista di tre prestigiosi riconoscimenti ai Cassa Edile Awards: “Dream Team” per l’eccellenza nel lavoro di squadra, “Fair Play” per la trasparenza gestionale, e “Top Player Impresa” come azienda leader nel settore. Un risultato storico che testimonia la capacità della cooperativa di rinnovarsi e di affrontare le sfide del presente con uno sguardo sempre rivolto al futuro.

Questo anniversario segna l’inizio di un nuovo capitolo, in cui EDRA Costruzioni continuerà a essere protagonista di innovazione e cambiamento, pronta a cogliere nuove sfide e a consolidare il proprio ruolo di eccellenza.

Foto di Nicola Lionetti