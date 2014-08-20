Logo farmacieFarmacie di turno


Fulvi Dr. Marco
Adesso
15°
Lunedì
11° / 21°
Martedì
14° / 21°
Mercoledì
15° / 21°
Giovedì
15° / 23°
Venerdì
17° / 24°
Sabato
16° / 23°
Domenica
14° / 21°
Lunedì
12° / 18°
Martedì
11° / 17°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Tendenziamo - Installazione infissi, porte, tende, persiane, avvolgibili - Senigallia

Cambio al vertice di ANCE Marche: Carlo Resparambia eletto nuovo presidente

La nuova guida dell'associazione costruttori edili è anche coordinatore nazionale per l'area del sisma del Centro Italia

162 Letture
commenti
Associazioni
Ascolta la notizia
Il nuovo Presidente di ANCE Marche Carlo Resparambia e il Past President di ANCE Marche Stefano Violoni

Carlo Resparambia è il nuovo Presidente di ANCE Marche. È stato eletto all’unanimità dall’assemblea dell’Associazione regionale dei Costruttori edili e resterà in carica per il biennio 2025-2027.

Succede a Stefano Violoni, che ha guidato ANCE MARCHE per due mandati. Su proposta del presidente sono stati eletti come vicepresidenti Andrea Morbidelli (Graziano Belogi Srl di Trecastelli) e Rodolfo Brandi (Costruzioni Brandi Egidio srl di Pesaro) e il tesoriere Massimo Ubaldi (Ubaldi Costruzioni Spa di Maltignano).

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura