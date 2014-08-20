Cambio al vertice di ANCE Marche: Carlo Resparambia eletto nuovo presidente La nuova guida dell'associazione costruttori edili è anche coordinatore nazionale per l'area del sisma del Centro Italia

Carlo Resparambia è il nuovo Presidente di ANCE Marche. È stato eletto all’unanimità dall’assemblea dell’Associazione regionale dei Costruttori edili e resterà in carica per il biennio 2025-2027.

Succede a Stefano Violoni, che ha guidato ANCE MARCHE per due mandati. Su proposta del presidente sono stati eletti come vicepresidenti Andrea Morbidelli (Graziano Belogi Srl di Trecastelli) e Rodolfo Brandi (Costruzioni Brandi Egidio srl di Pesaro) e il tesoriere Massimo Ubaldi (Ubaldi Costruzioni Spa di Maltignano).