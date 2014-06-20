Carabinieri tragicamente morti nel Veronese: cordoglio ai militari anche da Massimo Bello "Ho telefonato alla comandante Basilicata per esprimere vicinanza all'Arma e alle famiglie. Vile e inaccettabile agguato"

Il Presidente Massimo Bello ha telefonato alla Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Senigallia, Cap. Felicia Basilicata, esprimendo, tramite lei, il suo personale cordoglio e quello di tutto il Consiglio comunale della Città a tutti i militari, i sottoufficiali e gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, per i tragici fatti delittuosi, che hanno colpito a morte, nel veronese, tre nostri Carabinieri – Marco, Valerio e Davide – nel compimento del loro dovere.

“La mia vicinanza e quella del Consiglio comunale di Senigallia – ha detto il Presidente Bello – va alle loro famiglie e a tutti i loro colleghi, nonché a quanti sono rimasti feriti nel drammatico evento. Il valore di quella straordinaria divisa, che i militari e gli agenti delle forze delle forse dell’ordine indossano tutti i giorni per servire lo Stato e per proteggere le nostre comunità, il loro operato, l’impegno e la professionalità, che profondono quotidianamente, sono davvero impagabili. Più si tenterà di screditare il loro lavoro, più forte deve essere la nostra presenza al loro fianco”.