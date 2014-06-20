Carabinieri tragicamente morti nel Veronese: cordoglio ai militari anche da Massimo Bello
"Ho telefonato alla comandante Basilicata per esprimere vicinanza all'Arma e alle famiglie. Vile e inaccettabile agguato"
Il Presidente Massimo Bello ha telefonato alla Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Senigallia, Cap. Felicia Basilicata, esprimendo, tramite lei, il suo personale cordoglio e quello di tutto il Consiglio comunale della Città a tutti i militari, i sottoufficiali e gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, per i tragici fatti delittuosi, che hanno colpito a morte, nel veronese, tre nostri Carabinieri – Marco, Valerio e Davide – nel compimento del loro dovere.
“La mia vicinanza e quella del Consiglio comunale di Senigallia – ha detto il Presidente Bello – va alle loro famiglie e a tutti i loro colleghi, nonché a quanti sono rimasti feriti nel drammatico evento. Il valore di quella straordinaria divisa, che i militari e gli agenti delle forze delle forse dell’ordine indossano tutti i giorni per servire lo Stato e per proteggere le nostre comunità, il loro operato, l’impegno e la professionalità, che profondono quotidianamente, sono davvero impagabili. Più si tenterà di screditare il loro lavoro, più forte deve essere la nostra presenza al loro fianco”.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!