Logo farmacieFarmacie di turno


La Rotonda
Adesso
17°
Sabato
13° / 19°
Domenica
11° / 19°
Lunedì
9° / 21°
Martedì
14° / 19°
Mercoledì
15° / 20°
Giovedì
15° / 23°
Venerdì
16° / 24°
Sabato
16° / 23°
Domenica
15° / 21°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Autonoleggio Mariotti Massimo Senigallia - Noleggio auto, city car, suv, scooter, furgoni

“Dal governo un attacco ai principi democratici della scuola pubblica”

"La vogliono gerarchica, autoritaria e selettiva": manifestazione ad Ancona

309 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
La revisione delle Indicazioni nazionali del primo e secondo ciclo rappresenta un vero e proprio attacco alla scuola democratica e ai principi costituzionali su cui è fondata.
 

A una scuola che parla di inclusione, pluralismo culturale, libertà d’insegnamento e autonomia scolastica, il Governo Meloni si oppone e ribalta questo modello, proponendo, e di fatto realizzando, una scuola gerarchica, autoritaria, meritocratica e selettiva.
 
Risale solo alle ultime ore l’ultimo passo indietro del nostro Paese, ovvero l’approvazione dell’emendamento della Lega che vieta i corsi di  educazione sessuoaffettiva all’interno delle scuole medie e impone il consenso informato dei genitori alle scuole superiori.
 
Noi non ci stiamo, vogliamo un’educazione sessuoaffettiva obbligatoria sin dai primi anni di scuola, non etero normata, realmente inclusiva, che educhi al consenso e alle relazioni sane e che sia tenuta da figure esperte del tema.
 
Come Rete degli Studenti Medi delle Marche, proprio per questo scenderemo in piazza domani mattina ad Ancona, perché non esiste una scuola senza democrazia, in cui non c’è libertà d’insegnamento, ma si impone che la cultura occidentale sia più importante delle altre e che di sessuoaffettività non si possa parlare.
 
Per una scuola che sia realmente di tutte e  di tutti, l’appuntamento è domani 18 ottobre ad Ancona, alle 10:00 in Piazza Roma.
 
Dagli
Organizzatori
 
  
 
 
Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Venerdì 17 ottobre, 2025 
alle ore 9:52
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura