"Dal governo un attacco ai principi democratici della scuola pubblica" "La vogliono gerarchica, autoritaria e selettiva": manifestazione ad Ancona

La revisione delle Indicazioni nazionali del primo e secondo ciclo rappresenta un vero e proprio attacco alla scuola democratica e ai principi costituzionali su cui è fondata.

A una scuola che parla di inclusione, pluralismo culturale, libertà d’insegnamento e autonomia scolastica, il Governo Meloni si oppone e ribalta questo modello, proponendo, e di fatto realizzando, una scuola gerarchica, autoritaria, meritocratica e selettiva.

Risale solo alle ultime ore l’ultimo passo indietro del nostro Paese, ovvero l’approvazione dell’emendamento della Lega che vieta i corsi di educazione sessuoaffettiva all’interno delle scuole medie e impone il consenso informato dei genitori alle scuole superiori.

Noi non ci stiamo, vogliamo un’educazione sessuoaffettiva obbligatoria sin dai primi anni di scuola, non etero normata, realmente inclusiva, che educhi al consenso e alle relazioni sane e che sia tenuta da figure esperte del tema.

Come Rete degli Studenti Medi delle Marche, proprio per questo scenderemo in piazza domani mattina ad Ancona, perché non esiste una scuola senza democrazia, in cui non c’è libertà d’insegnamento, ma si impone che la cultura occidentale sia più importante delle altre e che di sessuoaffettività non si possa parlare.

Per una scuola che sia realmente di tutte e di tutti, l’appuntamento è domani 18 ottobre ad Ancona, alle 10:00 in Piazza Roma.

