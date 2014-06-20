Silvia Porretta unica marchigiana tra i vincitori del contest “Persone Fuori dal Comune” Grande soddisfazione per la presidente dell'associazione Nessuno Indietro APS

Silvia Porretta è l’unica professionista originaria delle Marche tra i vincitori del contest “Persone Fuori dal Comune”, promosso da SCS Consulting per valorizzare figure che, operando nelle pubbliche amministrazioni, si distinguono per competenza, dedizione e capacità di generare cambiamento positivo.

Il riconoscimento, annunciato ufficialmente martedì scorso, le è stato attribuito per il lavoro svolto nel Comune di Bologna in qualità di esperta nel supporto pubblico alle cosiddette imprese culturali e creative (ICC), ambito in cui ha contribuito a costruire reti, relazioni, percorsi di accompagnamento, progettualità sperimentali e a rafforzare le competenze di giovani che vogliono vivere del proprio talento con una visione di sostenibilità economica e gestionale nel lungo periodo.

La sua figura è stata apprezzata per l’impegno, l’attenzione e la capacità di generare valore economico e sociale attraverso la cultura e la creatività, nonché per la dedizione nel gestire le risorse pubbliche e la volontà di trasmettere principi etici e di zelo nell’operare dentro e fuori all’amministrazione pubblica.

Una candidatura dal basso: ex tirocinanti e colleghi promotori del riconoscimento

La candidatura di Silvia Porretta è stata proposta da un gruppo di ex tirocinanti che, tra il 2013 e il 2020, hanno svolto presso il Comune di Bologna un’esperienza formativa sotto la sua supervisione come tutor.

Oggi stimati professionisti nel settore pubblico e privato, questi giovani hanno voluto esprimere riconoscenza per il contributo umano e professionale ricevuto, descrivendola come mentore, punto di riferimento e guida.

A supporto della candidatura sono giunte anche testimonianze da colleghi, collaboratori, utenti e stakeholder che, nel tempo, hanno lavorato con Silvia Porretta a progetti, anche internazionali, sottolineando la sua capacità di visione, ascolto e cura per le potenzialità di giovani che vogliono affrontare le nuove sfide del presente con senso critico e attenzione per il bene comune.

«Sapere che diverse persone conservano un bel ricordo dell’esperienza fatta insieme è per me una delle soddisfazioni più grandi. Leggere le loro parole è stato commovente» – ha dichiarato Silvia Porretta.

Il libro, il contest e gli altri professionisti premiati

Il contest “Persone Fuori dal Comune” è stato promosso dalla società di consulenza direzionale e aziendale SCS Consulting con l’obiettivo di far emergere storie di impegno concreto e di ispirazione, spesso lontane dai riflettori, ma centrali nella trasformazione positiva delle amministrazioni pubbliche e dei territori in cui operano.

Il contest, annunciato il 9 maggio 2024 presso l’Arena del Sole di Bologna, è stato ispirato dal libro e dall’opera teatrale omonimi di Michele Bertola, manager pubblico ed esperto di innovazione amministrativa, che ha raccolto storie di “ordinaria eccezionalità” evidenziando come l’eccellenza e il desiderio di fare la differenza siano già presenti e attivi all’interno delle pubbliche amministrazioni locali, quelle più vicine ai bisogni di tutti i giorni dei cittadini.

I vincitori sono stati rivelati nel corso del 2025, portando alla luce buone pratiche e figure tecniche che con costanza, convinzione e passione operano a servizio del pubblico.

Prima di Silvia Porretta, infatti, sono stati annunciati altri professionisti che incarnano un nuovo modo di intendere il servizio al cittadino, valorizzando altri funzionari, dirigenti e operatori del settore pubblico provenienti da enti locali: Massimiliano Di Toro Mammarella, funzionario nella progettazione e formazione dei servizi sociali della Città Metropolitana di Bologna; Raffaele Davolio, responsabile della transizione digitale dell’Unione Bassa Reggiana; e il team degli Architetti di Quartiere del Comune di Reggio Emilia formato da Nicoletta Levi, Paolo Tamagnini, Irene Manzini Ceinar, Katia Pedrazzoli, Graziana Bonvicini, Francesca Salsi, Monica Salsi, Maria Mesoraca ed Antonella Nasi.

Un riconoscimento che rafforza il legame con il territorio marchigiano

Pur continuando il suo servizio in ambito pubblico, Silvia Porretta è presidente di Nessuno Indietro APS, associazione con sede a Senigallia che opera a livello nazionale con progetti di ricerca, divulgazione, solidarietà, attivazione civica e cooperazione internazionale.

Il riconoscimento ricevuto rappresenta una spinta ulteriore a proseguire, dentro e fuori le istituzioni, percorsi di innovazione pubblica a servizio a supporto delle comunità locali.

«Credo che l’attenzione verso le persone, la capacità di mettersi nei panni dell’altro e l’etica del servizio siano principi imprescindibili che accomunano il buon operare sia nella pubblica amministrazione che nelle attività rivolte ai più fragili o nei territori non centrali. Spero che questo atteggiamento sia percepito in tutte le attività che l’associazione porta avanti, dalla più piccola alla più ambiziosa», ha concluso Porretta.

In programma nel 2026, ad esempio, il proseguimento dello sportello per coloro che vogliono consigli su come sviluppare progetti culturali e creativi, attività di Decluttering e Second Hand Solidale, nonché format innovativi per riscoprire l’importanza del suolo tra espressioni artistico-culturali, rigore sientifico ed educazione inclusiva.

Per informazioni:

www.nessunoindietroaps.it | https://www.linkedin.com/company/nessuno-indietro-aps/ | nessunoindietroaps@gmail.com