“Esponenti della nostra provincia siano in primo piano nella nuova Giunta delle Marche” Comitato Difesa Ospedale Senigallia preoccupato: "Acquaroli punti a competenza e non ad accontentare chi reclama incarichi"

Leggiamo con apprensione notizie sulle nomine della nuova giunta Regionale.

Presidente Acquaroli i dati di confronto sugli interventi in sanità pubblica meritano attenzione perché nel recente mandato hanno registrato un forte sbilanciamento a danno dell’Ospedale di Senigallia e della provincia di Ancona in genere.

Ci sembra di sentire del nervosismo da parte di chi reclama incarichi e soprattutto per il settore sanità non leggiamo nomi che in qualche modo siano legati al nostro territorio.

Presidente, lei che ha modo di guardare le carte, pensi solo a risolvere le questioni puntando sulla competenza e non accontentando chi si è esposto, magari perché troppo complicato.

Alcuni nomi noti che sono rimasti esclusi sono in odore di rientro e questo ci fa tremare, non lo nascondiamo.

La nostra regione è stata divisa a pezzetti come una torta infinita.

Si parli di intenzioni e programmi e del perseguimento di obiettivi importanti, bene e presto raggiungibili.

In questo modo si rischia magari di deludere chi si mette dalla parte più favorevole del tavolo per mostrarsi bravo ma non si deludono certo i cittadini e le loro istanze sanitarie.

Non vogliamo passare da Cingoli a Fermo!

Ci sentiamo in diritto di chiedere che esponenti della nostra provincia siano messi in primo piano per agevolare un importante equilibrio nei territori e portare risorse e interventi nel nostro territorio spesso escluso da benefici indispensabili.

Noi siamo il Comitato di Senigallia e portiamo avanti le nostre preoccupazioni ma ci piacerebbe porre una riflessione… “è la nostra volta?”

Il Direttivo si riunirà a breve per programmare iniziative pubbliche sul territorio, mediatiche e online che avranno una certa direzione, sperando che sia la stessa che il governo regionale intraprenderà.

Da Senigallia ci siamo e non molliamo.

da Comitato Cittadino Difesa Ospedale di Senigallia