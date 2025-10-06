Logo farmacieFarmacie di turno


Domenici Robertucci
Adesso
14°
Venerdì
12° / 18°
Sabato
12° / 19°
Domenica
11° / 19°
Lunedì
8° / 19°
Martedì
13° / 20°
Mercoledì
14° / 19°
Giovedì
14° / 23°
Venerdì
17° / 24°
Sabato
17° / 22°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Lanetservice Senigallia - Web design - Siti web professionali

“Esponenti della nostra provincia siano in primo piano nella nuova Giunta delle Marche”

Comitato Difesa Ospedale Senigallia preoccupato: "Acquaroli punti a competenza e non ad accontentare chi reclama incarichi"

279 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
Comitato Cittadino Difesa Ospedale di Senigallia

Leggiamo con apprensione notizie sulle nomine della nuova giunta Regionale.

Presidente Acquaroli i dati di confronto sugli interventi in sanità pubblica meritano attenzione perché nel recente mandato hanno registrato un forte sbilanciamento a danno dell’Ospedale di Senigallia e della provincia di Ancona in genere.

Ci sembra di sentire del nervosismo da parte di chi reclama incarichi e soprattutto per il settore sanità non leggiamo nomi che in qualche modo siano legati al nostro territorio.

Presidente, lei che ha modo di guardare le carte, pensi solo a risolvere le questioni puntando sulla competenza e non accontentando chi si è esposto, magari perché troppo complicato.

Alcuni nomi noti che sono rimasti esclusi sono in odore di rientro e questo ci fa tremare, non lo nascondiamo.
La nostra regione è stata divisa a pezzetti come una torta infinita.

Si parli di intenzioni e programmi e del perseguimento di obiettivi importanti, bene e presto raggiungibili.
In questo modo si rischia magari di deludere chi si mette dalla parte più favorevole del tavolo per mostrarsi bravo ma non si deludono certo i cittadini e le loro istanze sanitarie.
Non vogliamo passare da Cingoli a Fermo!

Ci sentiamo in diritto di chiedere che esponenti della nostra provincia siano messi in primo piano per agevolare un importante equilibrio nei territori e portare risorse e interventi nel nostro territorio spesso escluso da benefici indispensabili.

Noi siamo il Comitato di Senigallia e portiamo avanti le nostre preoccupazioni ma ci piacerebbe porre una riflessione… “è la nostra volta?”

Il Direttivo si riunirà a breve per programmare iniziative pubbliche sul territorio, mediatiche e online che avranno una certa direzione, sperando che sia la stessa che il governo regionale intraprenderà.

Da Senigallia ci siamo e non molliamo.

da Comitato Cittadino Difesa Ospedale di Senigallia

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura