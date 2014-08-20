Anci Marche: il Direttore Francesca Bedeschi assume anche il ruolo di Segretario
Approvata all'unanimità la modifica dell'organigramma
Il Consiglio Direttivo di Anci Marche tenutosi nella Casa dei Comuni ad Ancona ha approvato all’unanimità la modifica dell’organigramma dell’Associazione.
Nella nuova organizzazione proposta dal Presidente di Anci Marche Marco Fioravanti, il Direttore Francesca Bedeschi assume anche il ruolo di Segretario con la responsabilità dell’attività amministrativa…Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
