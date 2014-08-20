Logo farmacieFarmacie di turno


Fulvi Dr. Marco
Anci Marche: il Direttore Francesca Bedeschi assume anche il ruolo di Segretario

Approvata all'unanimità la modifica dell'organigramma

Francesca Bedeschi

Il Consiglio Direttivo di Anci Marche tenutosi nella Casa dei Comuni ad Ancona ha approvato all’unanimità la modifica dell’organigramma dell’Associazione.

Nella nuova organizzazione proposta dal Presidente di Anci Marche Marco Fioravanti, il Direttore Francesca Bedeschi assume anche il ruolo di Segretario con la responsabilità dell’attività amministrativa…

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Pubblicato Domenica 19 ottobre, 2025 
alle ore 4:00
