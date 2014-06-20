Gli ingegneri professionisti della sicurezza: nelle Marche il 18% del territorio è a rischio Congresso nazionale del CNI ad Ancona. Presidente nazionale Perrini: "Ora un commissario per la gestione del dissesto"

69° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia ad Ancona al teatro delle Muse. Quattro i giorni che hanno visto nel capoluogo dorico oltre mille delegati.

“Gli ingegneri sentono la responsabilità della centralità della categoria nella lotta contro la fragilità idrogeologica del Paese e contro la debolezza delle infrastrutture digitali, oltre che avvertire il proprio ruolo nella modernizzazione complessiva della nazione “ ha affermato Stefano Capannelli, presidente dell’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona, intervenuto n qualità di padrone di casa. Gli ingegneri sono da sempre una professione cruciale per il Paese e per la sua sicurezza sotto tanti punti di vista. In particolare, ampia è stata la pagina dedicata alla lotta al dissesto idrogeologico.