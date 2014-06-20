Logo farmacieFarmacie di turno


Avitabile Dr. Andrea
Adesso
16°
Domenica
11° / 18°
Lunedì
9° / 21°
Martedì
14° / 20°
Mercoledì
14° / 20°
Giovedì
15° / 22°
Venerdì
18° / 24°
Sabato
18° / 24°
Domenica
16° / 21°
Lunedì
15° / 17°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Evviva Casa - Agenzia immobiliare - Vendi casa a Senigallia? Scegli il meglio

Gli ingegneri professionisti della sicurezza: nelle Marche il 18% del territorio è a rischio

Congresso nazionale del CNI ad Ancona. Presidente nazionale Perrini: "Ora un commissario per la gestione del dissesto"

185 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Congresso nazionale del CNI ad Ancona

69° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia ad Ancona al teatro delle Muse. Quattro i giorni che hanno visto nel capoluogo dorico oltre mille delegati.

“Gli ingegneri sentono la responsabilità della centralità della categoria nella lotta contro la fragilità idrogeologica del Paese e contro la debolezza delle infrastrutture digitali, oltre che avvertire il proprio ruolo nella modernizzazione complessiva della nazione “ ha affermato Stefano Capannelli, presidente dell’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona, intervenuto n qualità di padrone di casa. Gli ingegneri sono da sempre una professione cruciale per il Paese e per la sua sicurezza sotto tanti punti di vista. In particolare, ampia è stata la pagina dedicata alla lotta al dissesto idrogeologico.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura