Meteo, Coldiretti Marche: ecco come affrontare le avversità atmosferiche L'associazione lavora alla creazione di un Consorzio di Difesa Unico Regionale e chiede supporto del nuovo assessorato

Contro le calamità atmosferiche e il meteo pazzo che alterna, nelle Marche come nel resto d’Italia, lunghi periodi di siccità a improvvise piogge intense e violente, grandinate distruttive e sbalzi termici, l’unica difesa del settore primario è rappresentata dalle assicurazioni agricole.

Dall’inizio dell’anno l’European Severe Weather Database ha registrato nelle sole Marche oltre 50 eventi meteo estremi – più di uno ogni settimana – per un fenomeno che, secondo la Coldiretti nazionale, negli ultimi tre anni è costato 20 miliardi di euro all’agricoltura italiana. Occorre dunque migliorare quanto prima le possibilità di potersi assicurare e dotarsi di sistemi di protezione dagli agenti atmosferici.