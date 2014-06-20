Logo farmacieFarmacie di turno


Avitabile Dr. Andrea
Le Marche protagoniste al TTG Travel Experience di Rimini

"Una promozione capace di unire identità, innovazione e sostenibilità, per costruire una destinazione sempre più competitiva"

Stand elle Marche al TTG di Rimini

Venerdì 10 ottobre si è chiusa a Rimini la 62ª edizione del TTG Travel Experience, la principale fiera italiana dedicata alla promozione del turismo mondiale, e le Marche si sono confermate grandi protagoniste. La partecipazione regionale è stata curata da ATIM – Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche, che ha coordinato uno spazio espositivo di 600 metri quadrati dedicato alla valorizzazione delle eccellenze e dell’identità autentica del territorio marchigiano.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Sabato 18 ottobre, 2025 
alle ore 2:00
