Le Marche protagoniste al TTG Travel Experience di Rimini "Una promozione capace di unire identità, innovazione e sostenibilità, per costruire una destinazione sempre più competitiva"

Venerdì 10 ottobre si è chiusa a Rimini la 62ª edizione del TTG Travel Experience, la principale fiera italiana dedicata alla promozione del turismo mondiale, e le Marche si sono confermate grandi protagoniste. La partecipazione regionale è stata curata da ATIM – Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche, che ha coordinato uno spazio espositivo di 600 metri quadrati dedicato alla valorizzazione delle eccellenze e dell’identità autentica del territorio marchigiano.