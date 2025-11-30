Rocca Roveresca di Senigallia: un week end di mostre, attività, visite guidate e conferenze Prosegue la mostra La forma dell'oro, si apre quella dedicata a Hugo Pratt e si celebra la Giornata delle Famiglie al Museo

203 Letture Cultura e Spettacoli

Questo fine settimana la Rocca Roveresca propone varie iniziative.

Prosegue fino al prossimo 8 dicembre 2025 la mostra La forma dell’oro. Storie di gioielli dall’Italia antica, a cura di Massimo Osanna (Direttore generale dei musei) e di Luana Toniolo (direttrice del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma), che propone una selezione di oltre 400 reperti di produzioni ornamentali nell’Italia peninsulare e in Sardegna dalla Preistoria all’Alto Medioevo.

Sabato 11 ottobre, alle 10.30 e alle 15.30, sono in programma due visite guidate all’esposizione, mentre alle 17 è prevista la conferenza dell’archeologa Amanda Zanone sul tema “Oro, metamorfosi di una materia divina”.

La mostra è visibile su due piani della Rocca e costituisce il primo appuntamento dopo i lavori di adeguamento, implementazione ed efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione a servizio delle sale espositive realizzati con i fondi del PNRR, con i quali il monumento del XV secolo è ora adeguato agli attuali standard museali.

Per celebrare la prima edizione del premio internazionale Hugo Pratt Comics Awards, rivolto alle Scuole di Fumetto Europee, la Rocca Roveresca inaugurerà alle 18.00 di sabato 11 ottobre una mostra dedicata al grande Maestro, curata da Patrizia Zanotti, collaboratrice e colorista di Hugo Pratt, e da Giorgio Amadei.

La mostra, promossa dall’associazione I Gabbiani di Hugo, in collaborazione con Cong Hugo Pratt art properties e Comune di Senigallia, sarà visitabile dall’11 ottobre al 30 novembre 2025 nei consueti orari di apertura ed è compresa nel prezzo del biglietto della Rocca.

Non manca l’attenzione per i visitatori più giovani: la Rocca ha aderito alla giornata FAMU (Giornata nazionale delle famiglie al museo) in programma per questa domenica 12 ottobre.

Con una visita interattiva e gratuita i bambini e le loro famiglie potranno scoprire la storia della Rocca risolvendo dei quesiti grazie all’osservazione di particolari che incontreranno nel percorso di visita.

L’attività proposta in occasione di FAMU racconta la Rocca come fortezza rinascimentale.

INFO

La forma dell’oro. storie di gioielli dall’Italia antica

A cura di Massimo Osanna e Luana Toniolo

Fino all’08.12.2025

Hugo Pratt. La sua vita, le sue opere, le sue letture

A cura da Patrizia Zanotti e di Giorgio Amadei

11 ottobre – 30 novembre 2025

Le visite guidate e l’attività per famiglie sono comprese nel prezzo del biglietto d’ingresso alla Rocca.

L’ingresso alla conferenza e all’inaugurazione della Mostra di Hugo Pratt è gratuito.

Per tutti gli appuntamenti prenotazione obbligatoria

chiamando il numero telefonico 07163258

o via mail scrivendo a roccaroveresca.senigallia@cultura.gov.it.

Ingresso ordinario intero 5 euro; ridotto 2 euro (18-25 anni); abbonamento annuo intero 12 euro; ridotto (18-25 anni) 5 euro.

Per i possessori del biglietto ordinario dei musei civici senigalliesi ingresso intero a 3 euro

Orari LU ore 8.30-13.30 ultimo ingresso ore 13; da MA a DO ore 8.30-19.30, ultimo ingresso ore 19.00