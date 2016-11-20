Logo farmacieFarmacie di turno


Paolucci Dott.ssa Francesca
Nelle Marche via a campagna per protezione dei bambini dal Virus Respiratorio Sinciziale

È rivolta a tutti i nati tra il 1 aprile 2025 e il 31 marzo 2026 e coinvolge punti nascita, Pediatri di Libera Scelta e centri vaccinali

Cronaca
Vaccinazioni, vaccini

È partita con l’arrivo di ottobre la seconda campagna di prevenzione con l’offerta di anticorpi monoclonali per l’immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS) della fascia pediatrica.

Per i bambini nati durante la prossima stagione epidemica di VRS (da ottobre 2025 a marzo 2026) l’immunizzazione avverrà in ambito ospedaliero presso i punti nascita; ai bambini che affronteranno la prima stagione di circolazione del virus a partire da ottobre 2025 (nati tra aprile 2025 e settembre 2025) la somministrazione sarà effettuata dai pediatri di famiglia o nei centri vaccinali.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
