Francesco Acquaroli confermato alla guida delle Marche: le prime dichiarazioni

Il saluto istituzionale del presidente dopo l'esito delle votazioni del 28 e 29 settembre 2025

Politica
Francesco Acquaroli

Francesco Acquaroli è il presidente della XII legislatura della Regione Marche. È questo il risultato delle votazioni regionali del 28 e 29 settembre 2025.

Dopo la riconferma, in serata, il presidente è arrivato a Palazzo Leopardi, sede della Regione Marche, per un saluto istituzionale. “Voglio innanzitutto ringraziare – ha detto – tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi anni non facili, a causa della pandemia, poi dell’alluvione, e tutta una serie di variabili che inevitabilmente hanno avuto ripercussioni nella gestione di un ente strategico come quello regionale”.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Regione Marche
Regione Marche
Pubblicato Martedì 30 settembre, 2025 
alle ore 10:30
