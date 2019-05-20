Francesco Acquaroli confermato alla guida delle Marche: le prime dichiarazioni Il saluto istituzionale del presidente dopo l'esito delle votazioni del 28 e 29 settembre 2025

Francesco Acquaroli è il presidente della XII legislatura della Regione Marche. È questo il risultato delle votazioni regionali del 28 e 29 settembre 2025.

Dopo la riconferma, in serata, il presidente è arrivato a Palazzo Leopardi, sede della Regione Marche, per un saluto istituzionale. “Voglio innanzitutto ringraziare – ha detto – tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi anni non facili, a causa della pandemia, poi dell’alluvione, e tutta una serie di variabili che inevitabilmente hanno avuto ripercussioni nella gestione di un ente strategico come quello regionale”.