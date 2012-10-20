“Vorremmo una discontinuità con la passata gestione e un assessore alla sanità preparato e competente” Il Comitato per l'ospedale di Senigallia si rivolge ad Acquaroli

Francesco Acquaroli confermato Presidente della Regione Marche.

Il risultato è arrivato prima delle previsioni. Il dato dell’astensione è disarmante: tanti marchigiani hanno deciso di rinunciare a scegliere delusi dalle logiche della politica.

Noi del comitato no.

Da mesi chiediamo chiarezza sui programmi, avremmo voluto conoscere il nome dell’assessore alla sanità ma sapevamo che non ce lo avrebbero dato.

Le logiche della competizione politica imponevano una attesa difficile da sopportare per noi cittadini.

Attendiamo i dati definitivi che definiranno equilibri e priorità.

Nel frattempo abbiamo sperimentato il cambiamento con la nuova Direzione Strategica della Ast2 che applica strategie efficaci di cui siamo orgogliosi per i risultati ottenuti.

Con loro sono iniziati i lavori per nuovi posti di Terapia sub intensiva in Medicina, lavori di adeguamento strutturale al Pronto Soccorso e siamo in attesa di conoscere i tempi di attuazione per la istallazione della nuova Tac.

Per l’Utic di Cardiologia è stato acquistato un Poligrafo per interventi di elettrofisiologia, apparecchio necessario per lo studio delle aritmie e in Dialisi sono in via di finitura lavori che doteranno il Reparto di 5 letti in più, importanti anche per ricevere le richieste nel periodo estivo.

Settimanalmente ci confrontiamo con loro portando nuove istanze che ci chiedono i cittadini, in un rapporto di collaborazione consolidato.

Poiché con la Direzione Strategica si sta lavorare bene e velocemente nella costruzione della nuova palazzina del Pronto Soccorso e per indire i concorsi a primario che attendono da tempo (Cardiologia, Dialisi) ecc..ecc….allo stesso modo vorremmo che il Presidente Acquaroli assegnasse la delega della Sanità ad una persona che ascolti le nostre esigenze.

Vorremmo una discontinuità con la passata gestione e un assessore alla sanità preparato e competente, capace di lavorare in sinergia e ascoltare e comprendere le tante problematiche che pesano sulla nostra sanità pubblica.

Auguriamo buon lavoro a tutta la nuova giunta regionale e ricordiamo che non siamo sudditi e reclamiamo il nostro diritto di intervenire in tutte le questioni importanti per la qualità della nostra vita e della salute.

Comitato Difesa Ospedale di Senigallia