Logo farmacieFarmacie di turno


Manocchi Dr.ssa Francesca
Adesso
23°
Venerdì
17° / 26°
Sabato
17° / 27°
Domenica
17° / 29°
Lunedì
19° / 28°
Martedì
19° / 24°
Mercoledì
17° / 24°
Giovedì
14° / 21°
Venerdì
14° / 20°
Sabato
13° / 20°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Cemed - Cura e Salute Dentale - Clinica dentale a Senigallia (AN)

Jacopo Errico porta le Marche sul podio del talento: selezionato al Performer Cup Italy

Il giovanissimo violinista di Senigallia rappresenterà l'Italia ai prossimi campionati europei - FOTO

163 Letture
commenti
Cultura e Spettacoli
Ascolta la notizia
Jacopo Errico al Performer Cup Italy

Senigallia celebra Jacopo Errico, 13 anni, giovane violinista che ha conquistato pubblico e giuria al Performer Cup Italy, svoltosi a Roma dall’1 al 12 settembre.

Nella categoria musicisti under 15, Jacopo ha rappresentato le Marche con un’intensa esecuzione della Partita n. 2 in re minore per violino solo, BWV 1004, di J.S. Bach, distinguendosi per tecnica, sensibilità musicale e presenza scenica.

Il Performer Cup, promosso dalla FIPASS (Federazione Italiana Performer Arti Scenico Sportive), è una manifestazione nazionale che unisce sport e arti performative con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti. La competizione abbraccia discipline che spaziano dalla danza alla musica, fino alle arti sceniche, e rappresenta un trampolino di lancio verso i palcoscenici europei e mondiali.

Jacopo Errico al Performer Cup ItalyJacopo Errico al Performer Cup Italy

Allievo del M° Simone Grizi, Jacopo ha superato con successo le selezioni nazionali, conquistando il diritto di rappresentare, insieme ad altri giovani musicisti, l’Italia ai prossimi campionati europei. Un risultato frutto del suo impegno personale, ma anche del sostegno delle responsabili del Performer Cup Marche, Silvia Giacchetti e Luana Di Bari, che hanno creduto sin dall’inizio nelle sue potenzialità, accompagnandolo in questo percorso con la famiglia e con tutti coloro che ne hanno incoraggiato il talento.

Jacopo Errico al Performer Cup Italy con il coreografo GarrisonIl prossimo appuntamento sarà dunque con gli Europei, dove Jacopo porterà ancora una volta la sua passione per il violino, con l’orgoglio di rappresentare le Marche e l’Italia intera.

Allegati

Leggi anche: Un violino nella vita di tutti i giorni

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura