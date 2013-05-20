Jacopo Errico porta le Marche sul podio del talento: selezionato al Performer Cup Italy Il giovanissimo violinista di Senigallia rappresenterà l'Italia ai prossimi campionati europei - FOTO

Senigallia celebra Jacopo Errico, 13 anni, giovane violinista che ha conquistato pubblico e giuria al Performer Cup Italy, svoltosi a Roma dall’1 al 12 settembre.

Nella categoria musicisti under 15, Jacopo ha rappresentato le Marche con un’intensa esecuzione della Partita n. 2 in re minore per violino solo, BWV 1004, di J.S. Bach, distinguendosi per tecnica, sensibilità musicale e presenza scenica.

Il Performer Cup, promosso dalla FIPASS (Federazione Italiana Performer Arti Scenico Sportive), è una manifestazione nazionale che unisce sport e arti performative con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti. La competizione abbraccia discipline che spaziano dalla danza alla musica, fino alle arti sceniche, e rappresenta un trampolino di lancio verso i palcoscenici europei e mondiali.

Allievo del M° Simone Grizi, Jacopo ha superato con successo le selezioni nazionali, conquistando il diritto di rappresentare, insieme ad altri giovani musicisti, l’Italia ai prossimi campionati europei. Un risultato frutto del suo impegno personale, ma anche del sostegno delle responsabili del Performer Cup Marche, Silvia Giacchetti e Luana Di Bari, che hanno creduto sin dall’inizio nelle sue potenzialità, accompagnandolo in questo percorso con la famiglia e con tutti coloro che ne hanno incoraggiato il talento.

Il prossimo appuntamento sarà dunque con gli Europei, dove Jacopo porterà ancora una volta la sua passione per il violino, con l’orgoglio di rappresentare le Marche e l’Italia intera.