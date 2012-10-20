Cheese 2025: Slow Food Marche protagonista Il programma delle iniziative a Bra (CN) fino al 22 settembre

Dal 19 al 22 settembre 2025, Bra torna a essere la capitale internazionale del formaggio con Cheese, il più grande evento mondiale dedicato ai formaggi a latte crudo e alle produzioni lattiero-casearie artigianali.

Organizzato da Slow Food e dalla Città di Bra, con il supporto della Regione Piemonte e il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero del Turismo, Cheese celebra quest’anno la sua 15ª edizione, proponendo un viaggio tra pascoli, prati, boschi, tradizioni e innovazioni, con uno sguardo rivolto al futuro delle montagne e delle aree interne.