Il Cantagiro 2025: riflettori accesi in piazza Roma a Senigallia per le due finali nazionali
Venerdì 12 settembre in gara le Cover, sabato 13 gli Inediti
In questa settimana, ben 150 cantanti per le varie categorie hanno raggiunto Senigallia per aggiudicarsi il posto nelle varie finali nazionali.
Dopo il grande successo della finalissima Baby e Junior, che ha visto al primo posto Aurora Montemari (Baby) e Valeria Cordelli (Junior), è tutto pronto per le due finalissime nazionali di questo week-end.
Venerdì sera, 12 settembre, grande attesa per la serata della categoria Cover, dove saranno in gara i 20 cantanti che si sono aggiudicati l’accesso e verrà decretato il vincitore nazionale. Sabato 13 settembre, andrà in scena la serata conclusiva del CANTAGIRO 2025, dove i 16 finalisti porteranno in gara il proprio inedito.
Le due serate si svolgeranno nel cuore della città, in Piazza Roma, a partire dalle ore 21:15. Alla conduzione troveremo l’ anchorman Marco Zingaretti, accompagnato sul palco da ospiti di grande spessore come Grazia Di Michele e Piero Cassano. Senza dimenticare la presenza speciale dell’attore e comico Gabriele Cirilli. Le due serate saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube del Cantagiro.
Senigallia si conferma come capitale della musica, accogliendo giovani talenti pronti a esibirsi e lasciarsi conquistare dalle note. Un evento che celebra la passione e il talento musicale, portando entusiasmo e vibrante atmosfera.
Ecco i finalisti delle due serate suddivisi per regioni.
Sezione Cover: Emilia Romagna: Ariadna, Emy, Kris, Angela Pagliara e Shanti – Marche: Mattia Ugolini, Chiara Martinella, Diego Lorenzetti, Maria Carmen Grieco, Emmanuele Onotri e Stella Montanari – Toscana: Debora Bizzarro e Mea – Liguria: Chiara Celoro e Rachel – Calabria: Elison – Piemonte: Giulia Kashari – Lombardia: Elyson e Rebecca Scattolini.
Categoria Inediti: (sabato 13 settembre): Lombardia: Vinz – Piemonte: Sephora-Music – Marche: Giovanni Moriconi e Martina Boezio – Puglia: Elis, Antonix – Emilia-Romagna: Domenico Ferrara, Malesia, Giogala e Sara I – Veneto: Daniel – Campania: Virginia – Liguria: Rosanera – Lazio: Fabrizio Giannini – Toscana: Rachele De Santis – Friuli-Venezia Giulia: Michela.
Ricordiamo che per celebrare la conclusione dell’evento, verrà prodotta una compilation che includerà i brani di tutti i finalisti. Il progetto discografico comprenderà anche i vincitori dei riconoscimenti speciali e delle menzioni d’onore, tra cui il Premio Sergio Bardotti, il Premio Radio Italia Anni 60, il Premio Little Tony, il Premio Mio e il Premio Opportunità. Il Cantagiro è un evento che celebra la passione e il talento musicale, portando entusiasmo e una vibrante e coinvolgente atmosfera.
