Il Cantagiro 2025: riflettori accesi in piazza Roma a Senigallia per le due finali nazionali Venerdì 12 settembre in gara le Cover, sabato 13 gli Inediti

216 Letture Cultura e Spettacoli

In questa settimana, ben 150 cantanti per le varie categorie hanno raggiunto Senigallia per aggiudicarsi il posto nelle varie finali nazionali.

Dopo il grande successo della finalissima Baby e Junior, che ha visto al primo posto Aurora Montemari (Baby) e Valeria Cordelli (Junior), è tutto pronto per le due finalissime nazionali di questo week-end.

Venerdì sera, 12 settembre, grande attesa per la serata della categoria Cover, dove saranno in gara i 20 cantanti che si sono aggiudicati l’accesso e verrà decretato il vincitore nazionale. Sabato 13 settembre, andrà in scena la serata conclusiva del CANTAGIRO 2025, dove i 16 finalisti porteranno in gara il proprio inedito.

Le due serate si svolgeranno nel cuore della città, in Piazza Roma, a partire dalle ore 21:15. Alla conduzione troveremo l’ anchorman Marco Zingaretti, accompagnato sul palco da ospiti di grande spessore come Grazia Di Michele e Piero Cassano. Senza dimenticare la presenza speciale dell’attore e comico Gabriele Cirilli. Le due serate saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube del Cantagiro.

Senigallia si conferma come capitale della musica, accogliendo giovani talenti pronti a esibirsi e lasciarsi conquistare dalle note. Un evento che celebra la passione e il talento musicale, portando entusiasmo e vibrante atmosfera.

Ecco i finalisti delle due serate suddivisi per regioni.

Sezione Cover: Emilia Romagna: Ariadna, Emy, Kris, Angela Pagliara e Shanti – Marche: Mattia Ugolini, Chiara Martinella, Diego Lorenzetti, Maria Carmen Grieco, Emmanuele Onotri e Stella Montanari – Toscana: Debora Bizzarro e Mea – Liguria: Chiara Celoro e Rachel – Calabria: Elison – Piemonte: Giulia Kashari – Lombardia: Elyson e Rebecca Scattolini.

Categoria Inediti: (sabato 13 settembre): Lombardia: Vinz – Piemonte: Sephora-Music – Marche: Giovanni Moriconi e Martina Boezio – Puglia: Elis, Antonix – Emilia-Romagna: Domenico Ferrara, Malesia, Giogala e Sara I – Veneto: Daniel – Campania: Virginia – Liguria: Rosanera – Lazio: Fabrizio Giannini – Toscana: Rachele De Santis – Friuli-Venezia Giulia: Michela.

Ricordiamo che per celebrare la conclusione dell’evento, verrà prodotta una compilation che includerà i brani di tutti i finalisti. Il progetto discografico comprenderà anche i vincitori dei riconoscimenti speciali e delle menzioni d’onore, tra cui il Premio Sergio Bardotti, il Premio Radio Italia Anni 60, il Premio Little Tony, il Premio Mio e il Premio Opportunità. Il Cantagiro è un evento che celebra la passione e il talento musicale, portando entusiasmo e una vibrante e coinvolgente atmosfera.