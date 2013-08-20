Svelati a Senigallia i vincitori Baby e Junior di Cantagiro 2025 Premiate la marchigiana Aurora Montanari e l'umbra Valeria Cordelli. Finali Cover e Inediti in programma il 12 e 13 settembre

114 Letture Cultura e Spettacoli

Si è svolta nella splendida cornice di Piazza Roma a Senigallia la finale Baby e Junior del Cantagiro 2025.

La manifestazione ha visto esibirsi i giovani talenti del concorso di fronte ad una piazza gremita. È stata una serata ricca di entusiasmo e partecipazione, con momenti in cui gli spettatori sono stati coinvolti attivamente, soprattutto durante alcune canzoni, creando un’atmosfera di grande condivisione. Marco Zingaretti ha condotto la serata, mentre Flavio Coleman e Vincenzo Alighieri sono stati gli ospiti d’onore insieme alla vincitrice del Premio Mio 2024 “Asia“.

Nella categoria Baby, il primo posto è andato ad Aurora Montanari dalle Marche, mentre la seconda classificata è stata Adele Fiorentini dalla Toscana. Al terzo posto si è piazzata Benedetta Corallo dalla Sicilia, mentre Gaia Corallo ha vinto il “Premio Emozione Elvino Echeoni”. Infine il premio “Little Tony” è andato ad Angelica Musarra.

Per la categoria Junior, la vittoria è andata a Valeria Cordelli dall’Umbria. Il secondo posto è stato conquistato dalla coppia pugliese Asia Bavaro e Antonio Lobuono, mentre al terzo si è classificato Thomas Amadori dalle Marche. Infine, i premi speciali sono andati a Domenico Cipriani per il “Premio Emozione Elvino Echeoni” e a Giulia Fina per il premio “Little Tony”, entrambi dalla Puglia.

Ricordiamo che dall’8 agosto, hanno preso il via le fasi conclusive di Cover e Inediti, le cui finali sono programma rispettivamente il 12 e 13 settembre. Anche in questa occasione la conduzione sarà affidata a Marco Zingaretti, accompagnato sul palco da ospiti di grande spessore come Grazia Di Michele e Piero Cassano. La finalissima del 13 settembre avrà inoltre una presenza speciale: l’attore e comico Gabriele Cirilli.