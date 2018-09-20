“Reddito medio, Marche sotto la soglia nazionale” "Il 69% dei marchigiani è sotto"

Ricci: “Reddito annuo dei marchigiani sotto media nazionale. Contrasteremo povertà con salario minimo regionale e trasporto scolastico gratuito contro il caro scuola”.

“Il dato emerso oggi sui redditi annui degli italiani posiziona le Marche e il 69% delle famiglie marchigiane sotto la media nazionale, non vedere quindi il problema della povertà che è presente nella nostra regione significa mettersi le bende agli occhi. Per questo abbiamo messo al primo punto del programma un provvedimento molto chiaro, volto a contrastare anche il lavoro precario, siccome noi sappiamo che la povertà non è soltanto legata alla disoccupazione. Per questo appena saremo al governo regionale, non sarà più possibile lavorare direttamente o indirettamente per la Regione Marche, se non si pagano i dipendenti almeno 9 euro netti all’ora, perché sotto i 9 euro non è lavoro ma è sfruttamento.

Così come, per contrastare il caro scuola, esattamente come ha fatto l’Emilia Romagna, renderemo gratuito il trasporto scolastico in tutta la regione, sia su rotaie che bus, fino al quinto anno di liceo. Una proposta che avevamo già avanzato per le aree interne ma che estenderemo a tutto il territorio regionale”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, in un suo intervento assieme a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle.

