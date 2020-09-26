Logo farmacieFarmacie di turno


Paolucci Dott.ssa Francesca
Adesso
28°
Mercoledì
20° / 25°
Giovedì
19° / 27°
Venerdì
17° / 27°
Sabato
17° / 27°
Domenica
18° / 26°
Lunedì
19° / 26°
Martedì
16° / 27°
Mercoledì
17° / 27°
Giovedì
18° / 25°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Luca Bonvini - Officina impianti GPL e metano - Senigallia

“L’attacco ai civili a bordo delle navi della Global Sumud Flotilla è un atto vergognoso”

“Questa notte un drone ha colpito una delle imbarcazioni della flotta, al largo della Tunisia. È un episodio gravissimo"

72 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
Iniziativa a Senigallia a favore della Global Sumud Flotilla

“L’attacco ai civili a bordo delle navi della Global Sumud Flotilla è un atto vergognoso”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche.


“Questa notte un drone ha colpito una delle imbarcazioni della flotta, al largo della Tunisia. È un episodio gravissimo contro una spedizione umanitaria che coraggiosamente si è imbarcata per portare aiuto ai cittadini di Gaza, stremati da mesi di carestia, e richiamare l’attenzione della comunità internazionale sullo sterminio della popolazione palestinese. La mia piena solidarietà ai tanti italiani e marchigiani che sono sulla Flotilla. – dichiara Ricci – Il Governo italiano e l’Europa condannino con forza questo tentativo di sabotaggio e facciano sentire la propria voce, affinché quanto prima cessino i massacri e le sistematiche violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani in quella terra martoriata”.

Matteo Ricci

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura