Coppa Marche Seconda Categoria, bene Arcevia, Corinaldo e Trecastelli
Pareggia l'Ostra Vetere, Aesse Senigallia ko
148 Letture
Primo turno di Coppa Marche di Seconda Categoria.
L’Avis Arcevia batte 2-1 in casa la Sampaolese, il Corinaldo supera 2-0 sempre in casa la Serrana, l’Olimpia Ostra Vetere pareggia 1-1 in trasferta col Valle del Giano.
Vittoria per 2-0 del Trecastelli a Senigallia contro l’Aesse.
