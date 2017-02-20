Parte da Ancona il road show formativo sulla Carta Nazionale dell’Uso del Suolo Toccherà anche Torino, Cagliari, Catania, Verona e Roma

Partito il 4 settembre, da Ancona, il progetto di formazione itinerante su tutto il territorio nazionale organizzato da Agea: 6 le città coinvolte – Ancona, Torino, Cagliari, Catania, Verona e Roma –, 11 gli Organismi Pagatori interessati – AGREA (Emilia-Romagna), Arcea (Calabria), Argea (Sardegna), Artea (Toscana), AVEPA (Veneto), ARPEA (Piemonte), OPR FVG (Friuli-Venezia Giulia), OP Lombardia, APPAG (Provincia di Trento), OPPAB (Provincia di Bolzano) e Agea OP; partecipano tutte le Regioni e i CAA (Centri di assistenza agricola). L’obiettivo è quello di presentare le funzionalità della Carta Nazionale dell’uso del Suolo, strumento innovativo sviluppato prioritariamente per semplificare e velocizzare il sistema delle erogazioni degli aiuti comunitari PAC.