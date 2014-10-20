Incontro al Gabbiano di Senigallia con Ricci e Carofiglio Iniziativa sul tema della sicurezza

116 Letture Politica

“La Regione più sicura d’Italia con un Cambio di Marche”, questo il titolo della nuova iniziativa tematica di Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, che si terrà giovedì 4 settembre alle ore 21:00 presso il Cinema Gabbiano di Senigallia (AN), in via Maierini 2.

Assieme a Ricci ci sarà lo scrittore, Gianrico Carofiglio; per l’occasione interverranno anche Giuseppe Provenzano, deputato PD; Raffaele Clemente, consulente per la sicurezza urbana; Agnese Santarelli, avvocata e candidata AVS.

“Racconteremo e approfondiremo le proposte dell’Alleanza del Cambiamento sulla sicurezza, un tema fondamentale che riguarda la libertà e la qualità della vita dei cittadini. – dichiara Ricci – Il nostro obiettivo è quello di rendere le Marche la regione più sicura d’Italia”.

Da

Matteo Ricci