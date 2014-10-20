Logo farmacieFarmacie di turno


La Rotonda
Adesso
25°
Giovedì
19° / 26°
Venerdì
18° / 27°
Sabato
18° / 26°
Domenica
18° / 27°
Lunedì
19° / 28°
Martedì
19° / 27°
Mercoledì
21° / 27°
Giovedì
20° / 26°
Venerdì
19° / 24°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Autonoleggio Mariotti Massimo Senigallia - Noleggio auto, city car, suv, scooter, furgoni

Incontro al Gabbiano di Senigallia con Ricci e Carofiglio

Iniziativa sul tema della sicurezza

116 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia

“La Regione più sicura d’Italia con un Cambio di Marche”, questo il titolo della nuova iniziativa tematica di Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, che si terrà giovedì 4 settembre alle ore 21:00 presso il Cinema Gabbiano di Senigallia (AN), in via Maierini 2.

Assieme a Ricci ci sarà lo scrittore, Gianrico Carofiglio; per l’occasione interverranno anche Giuseppe Provenzano, deputato PD; Raffaele Clemente, consulente per la sicurezza urbana; Agnese Santarelli, avvocata e candidata AVS.

“Racconteremo e approfondiremo le proposte dell’Alleanza del Cambiamento sulla sicurezza, un tema fondamentale che riguarda la libertà e la qualità della vita dei cittadini. – dichiara Ricci – Il nostro obiettivo è quello di rendere le Marche la regione più sicura d’Italia”.

Da

Matteo Ricci

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Mercoledì 3 settembre, 2025 
alle ore 10:42
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura