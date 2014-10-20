Incontro al Gabbiano di Senigallia con Ricci e Carofiglio
Iniziativa sul tema della sicurezza
“La Regione più sicura d’Italia con un Cambio di Marche”, questo il titolo della nuova iniziativa tematica di Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, che si terrà giovedì 4 settembre alle ore 21:00 presso il Cinema Gabbiano di Senigallia (AN), in via Maierini 2.
Assieme a Ricci ci sarà lo scrittore, Gianrico Carofiglio; per l’occasione interverranno anche Giuseppe Provenzano, deputato PD; Raffaele Clemente, consulente per la sicurezza urbana; Agnese Santarelli, avvocata e candidata AVS.
“Racconteremo e approfondiremo le proposte dell’Alleanza del Cambiamento sulla sicurezza, un tema fondamentale che riguarda la libertà e la qualità della vita dei cittadini. – dichiara Ricci – Il nostro obiettivo è quello di rendere le Marche la regione più sicura d’Italia”.
Da
Matteo Ricci
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!