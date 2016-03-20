Logo farmacieFarmacie di turno


Domenici Robertucci
Adesso
25°
Mercoledì
17° / 25°
Giovedì
18° / 26°
Venerdì
17° / 27°
Sabato
19° / 26°
Domenica
18° / 26°
Lunedì
19° / 27°
Martedì
19° / 29°
Mercoledì
21° / 28°
Giovedì
20° / 25°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Pasta della Pesa, a Senigallia dal 1990 - L\'eccellenza della pasta fresca artigianale

Lettera aperta di Maurizio Tonini Bossi sul tema dei naturisti

"È un illecito amministrativo soggetto a una sanzione pecuniaria"

267 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Maurizio Tonini Bossi

In questi giorni si fa un gran parlare dei nudisti, in particolare di coloro che praticano e rivendicano questa “liberta”. Elena Discepoli, avvocata e referente per le Marche dell’associazione Anita, spiega: «Il naturismo non è esibizionismo né pornografia, e non è vietato”.

La dott.ssa Discepoli, con la aggravante della Sua veste legale, evidentemente non conosce l’art. 726 del vigente codice penale italiano il quale disciplina gli atti contrari alla pubblica decenza; a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale e della successiva depenalizzazione, la violazione è un illecito amministrativo soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 31 a 309 euro

Alla Amministrazione Comunale che per anni ha tollerato il nudismo abusivo, la responsabilità di non aver mai applicato quelle sanzioni; la applicazione del citato art 726, al momento lo ritengo prioritario rispetto ad una disciplina richiesta ma non esistente; allo stato si tratta esclusivamente di rivendicare una legalizzazione della nudità celata dietro improbabili e risibili benefici turistici/ culturali.

Maurizio Tonini Bossi
Maurizio Tonini Bossi
Pubblicato Martedì 2 settembre, 2025 
alle ore 9:58
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura