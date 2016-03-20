E’ Ilaria Bizzarri la candidata senigalliese della lista Civici Marche – Per Acquaroli Presidente "La mia azione politico-amministrativa è stata sempre improntata sulla concretezza e sull’attenzione verso il territorio"

L’ex assessore al bilancio di Senigallia, Ilaria Bizzarri, torna nell’agone politico regionale con una candidatura pesante con i Civici Marche, il movimento civico più grande e strutturato delle Marche che ha in Giacomo Rossi il riferimento in Consiglio Regionale.

“Ilaria Bizzarri – ha commentato Rossi – è una professionista seria e molto preparata che si è saputa distinguere anche come amministratrice pubblica. Dal momento in cui è uscita la notizia della sua candidatura, abbiamo ricevuto tanti messaggi di complimenti per la scelta, a testimonianza che Ilaria è una donna capace e perbene”.

“La mia azione politico-amministrativa è stata sempre improntata sulla concretezza e sull’attenzione verso il territorio”, dichiara Bizzarri. “Se i senigalliesi e i cittadini della valle del Misa vorranno darmi la loro fiducia, cercherò di fare questo anche in Regione, come sempre libera da schemi e pregiudizi, nel rispetto dei miei valori fondamentali di onestà e trasparenza. “Civici Marche – conclude la candidata – porta avanti una politica del fare per la gente e per i territori, oltre le appartenenze politiche: queste sono le ragioni che mi hanno portato ad essere con loro in prima fila, pronta a metterci la faccia”.

La candidata correrà in ticket elettorale con Sergio Solari, fondatore dei Civici Marche e rappresentante del fabrianese, che dichiara: “Ilaria darà il suo importante contributo alla lista e alla coalizione tutta. Mi piace sottolineare come Ilaria non abbia chiesto o preteso nulla ma si sia messa a disposizione con un sincero spirito di servizio: una qualità rara nella politica odierna”.