“La candidatura di Canafoglia manda nel panico il PD?” Malerba (FdI): "Una volta eletto continuerà a evidenziare le problematiche della vallata del Misa e Nevola"

Come immaginavo iniziano gli attacchi immotivati del Partito Democratico nei confronti del nostro candidato che sta’ mandando in fibrillazione la sinistra senigalliese.

Il motivo principale è che Canafoglia nel suo incarico di Commissario della Fondazione ha scoperchiato la pentola di una gestione scriteriata della sinistra e portato alla luce situazioni altamente sgradevoli che dimostrano l incapacità di amministrare in maniera trasparente il bene pubblico da parte di chi ha gestito negli anni precedenti.

Il Partito Democratico trova spunto dalla candidatura per Fratelli D Italia di Canafoglia per chiedere le sue dimissioni dalla Fondazione, cosa assurda e ridicola perché al momento il Commissario non ha nessun incarico Regionale, non è stato eletto ed il problema non si pone ed il PD dovrebbe verificare se essere eletto Consigliere Regionale e fare il Commissario della Fondazione possano essere compatibili. Tutto ciò è pretestuoso e sgradevole, noi non abbiamo chiesto a Ricci di dimettersi da Parlamentare Europeo perché non vogliamo che dopo il 29 settembre si ritrovi disoccupato, non abbiamo chiesto alla Bomprezzi di dimettersi da coordinatore regionale del Partito Democratico per una questione etica. Queste sono le stesse persone che in malafede dichiarano che la Fondazione viene utilizzata dal nostro candidato a fini politici, cosa non vera, ma sembra una vera caccia alle streghe nei confronti di Canafoglia su cui viene utilizzato questo metodo e dimostrano la propria malafede, ci sono altri candidati con incarichi societari coinvolti in manifestazioni pubbliche, candidati con posizioni e possibilità di relazionarsi giornalmente con i cittadini, ma si occupano solo ed esclusivamente del candidato Canafoglia.

Vedo molta malafede, capisco che il candidato di Fratelli D Italia è una dolorosa spina nel fianco per la sinistra, ma se ne facciano una ragione perché anche una volta se sarà eletto continuerà a evidenziare le problematiche della vallata del Misa e Nevola che avrà finalmente una voce senza museruola, una vallata dimenticata dalla sinistra che l ha gestita per anni che non ha mai avuto voce e con questa candidatura ha come per Banca Marche, la Moncaro, l alluvione un megafono potente in Regione.

Canafoglia è il nostro candidato scelto per rappresentare la voce dei nostri paesi, di Senigallia e spiegherà ciò che vogliamo attuare giovedì 11 settembre a Ostra alla presenza del Governatore Acquaroli e dell europarlamentare Ciccioli in una cena aperta a tutti organizzata dal Circolo di Fratelli d Italia nelle persone di Rolando Pirani e Romina Ceresoli.

Sarà l occasione per spiegare ciò che vogliamo fare e abbiamo fatto da parte del Governatore e le motivazioni della candidatura di Canafoglia evitando fake news, insulti continuo e molta molta malafede che trasuda da molti comunicati stampa del Partito Democratico.

Nicola Malerba coordinatore Fratelli D Italia Senigallia e Valli Misa e Nevola