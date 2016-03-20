Un volto per Fotomodella, ecco le vincitrici a Senigallia Serata al Chiringuito

447 Letture Cronaca

Una serata piena di bellezza, sorrisi, talento… e anche un po’ di sana emozione! Ieri sera, 28 agosto, nella splendida atmosfera del Chiringuito Bagni 44 di Senigallia, si è svolta la finale regionale di “Un Volto x Fotomodella Marche”, il concorso nazionale di bellezza che ogni anno fa sognare tante ragazze e appassionati di moda.

A dirigere il tutto, Valentina Papi, esclusivista per le Marche e colonna portante dell’intero concorso nazionale.

Ospiti speciali della serata: la dolcissima Nicole Bertolini“Miss Sorriso Italia 2024”, che ha emozionato il pubblico con la sua voce incantevole, e la bellissima Giulia Saccinto, “Miss Telegenia Italia 2023”, che ha portato in passerella un tocco di eleganza.

Le ragazze in gara, arrivate da ogni angolo delle Marche, hanno sfilato anche nei flash moda delle collezioni di Loft88 senigallia e Rashway, valorizzate dalle mani esperte dei Pourparler Parrucchieri di Senigallia e dal make-up impeccabile curato da Mara Hair Salon di Esanatoglia.

Dopo una serata ricca di bellezza, la giuria – composta da volti noti come Sergio Francesconi (Wine & Food), Rino Tricarico, Marco Toppi (modello e personal trainer), Rosanna Marchiani (hair stylist), Stefano Fabrizi (giornalista) e il Comandante della capitaneria di porto Salvatore Valente, Yuri Falzetti (bodypainter vincitore del titolo mondiale) – ha scelto le quattro Miss che porteranno il nome delle Marche alla finalissima nazionale di Pisa, in programma dal 4 settembre:

– Miss Chiringuito – Arianna Cesaretti, 17 anni, Arcevia

— Miss Full Energy – Asia Manzetti, 21 anni, Senigallia

— Miss Europa Building – Arianna Gigli, 19 anni, Osimo

– Miss Tiberi Mario – Asia Cibrario, 17 anni, Senigallia

Durante la serata sono state anche fasciate tre nuove Miss per il tour autunnale che toccherà nuove tappe delle Marche:

Sara Re, 19 anni, Ancona

Martina Titacchi, 17 anni, Montemarciano

Giulia David, 21 anni, Senigallia

Siamo pronte per la partenza della finale nazionale dove le nostre 4 miss saranno accompagnate da Valentina Papi, che sarà coreografa ufficiale della finale nazionale, portando sul palco di Pisa tutta la passione e lo stile made in Marche.

Un evento curato nei minimi dettagli, che ha unito moda, emozioni e tanto orgoglio regionale.

Le Marche sono pronte a brillare… Pisa, stiamo arrivando!

Continuate a seguirci per tutte le novità sul tour autunnale e sulla finale nazionale!

Dagli

Organizzatori