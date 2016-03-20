Intervento del Partito Democratico sulla crescente povertà nelle Marche
"Un primato amaro che porta la firma della giunta Acquaroli"
Nelle Marche cresce un impoverimento delle famiglie silenzioso che non possiamo più ignorare. Lo dicono i numeri della Caritas: la nostra regione è in cima alla classifica nazionale per intensità del bisogno, con 13 famiglie su 1.000 costrette a rivolgersi ai loro sportelli, il dato più alto d’Italia. Nel 2024 oltre 16 mila persone hanno chiesto aiuto ai tanti centri Caritas attivi sul territorio. Non si tratta di poche sacche di disagio ma di un fenomeno che colpisce trasversalmente tutta la popolazione.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
