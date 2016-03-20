Logo farmacieFarmacie di turno


Pasquini Dr.ssa Claudia
Adesso
22°
Domenica
18° / 26°
Lunedì
19° / 29°
Martedì
20° / 28°
Mercoledì
18° / 28°
Giovedì
19° / 27°
Venerdì
19° / 27°
Sabato
19° / 26°
Domenica
18° / 27°
Lunedì
19° / 27°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Pescato e Mangiato - Pescheria ingrosso e dettaglio a Senigallia

Intervento del Partito Democratico sulla crescente povertà nelle Marche

"Un primato amaro che porta la firma della giunta Acquaroli"

219 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
Chantal Bomprezzi

Nelle Marche cresce un impoverimento delle famiglie silenzioso che non possiamo più ignorare. Lo dicono i numeri della Caritas: la nostra regione è in cima alla classifica nazionale per intensità del bisogno, con 13 famiglie su 1.000 costrette a rivolgersi ai loro sportelli, il dato più alto d’Italia. Nel 2024 oltre 16 mila persone hanno chiesto aiuto ai tanti centri Caritas attivi sul territorio. Non si tratta di poche sacche di disagio ma di un fenomeno che colpisce trasversalmente tutta la popolazione.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
PD Marche
PD Marche
Pubblicato Sabato 30 agosto, 2025 
alle ore 5:00
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura